Chaque saison la NBA apporte son lot d’interrogations et d’intrigues. C’est tout le temps la même chose, à quelques jours de la reprise. Quel joueur va performer ? Quel coach sera viré ? Qui suis-je ? Dans quelle étagère ? Où courge ? Pour chacune des 30 franchises, nous avons sélectionné les 5 grandes questions édition 2022-23 : le siège du jour est attribué aux Los Angeles Lakers.

#1 : Anthony Davis jouera-t-il plus de 60 matchs cette saison ?

36 et 40, voilà le nombre de matchs joués par Anthony Davis sur les deux dernières saisons régulières. Déjà connu pour ses bobos répétés du temps de New Orleans, le Brow a malheureusement tendance à passer plus de temps à l’infirmerie que sur les parquets ces derniers mois. Compliqué dans ces conditions pour les Lakers de viser les sommets et cela force souvent LeBron James à devoir se multiplier pour sauver le navire. Si les Angelinos ont pu remporter le titre en 2020, c’est qu’ils avaient un Davis en forme, capable d’enchaîner les matchs et les grosses performances. Ce AD d’il y a deux ans nous semble déjà bien loin, que ce soit pour son carnet de santé ou même ses accomplissements sur le terrain. Si L.A. veut revenir au premier plan, ça passe avant tout par un Anthony Davis qui pète le feu.

#2 : Combien de temps avant que Russell Westbrook soit transféré ?

Annoncé dans mille rumeurs de transferts durant l’été, Russell Westbrook est pourtant toujours un joueur des Lakers au moment d’écrire ces lignes. Pourtant, on sent fort que ses dirigeants ne diraient pas non à l’idée de lui trouver une autre terre d’accueil. La preuve, Patrick Beverley et Dennis Schröder ont débarqué dans la Cité des Anges durant l’intersaison. Une belle manière de dire que la relève est déjà prête mais pourtant Brodie n’est toujours pas échangé. Est-ce que ça sera le cas avant le début de saison ? Dur à dire mais il semble compliqué d’imaginer un backcourt si rempli sur la durée, d’autant plus que ça n’a jamais été l’amour fou entre Pat Beverley et Russell Westbrook. Un premier challenge à relever pour le nouveau coach, Darvin Ham.

#3 : Darvin Ham tiendra-t-il mieux son groupe que Frank Vogel ?

En 2020, on avait tous balancé les éloges sur Frank Vogel, capable de tenir un groupe avec deux superstars et d’éviter les dramas dans une ville qui ne demande que ça. Deux ans plus tard, les défaites et la frustration ont fait ressortir les vieux démons de Los Angeles et on a de nouveau eu droit aux fameux papiers sur les prises de tête entre untel et untel. En quête d’un nouvel élan, la direction a donc envoyé Vogel à Pole Emploi et confié les clefs du camion à Darvin Ham. Cet ancien joueur, champion avec Detroit en 2004, a une solide expérience en tant qu’assistant (avec Mike Budenholzer) mais c’est son premier poste en tant que numéro un et les Lakers doivent absolument réagir cette saison. Les attentes sont donc grandes à L.A. et le nouvel architecte en chef devra faire adhérer son groupe à ses préceptes de jeu, en particulier ses stars. S’il se met LeBron, AD et Russ (s’il reste) dans la poche, il aura déjà fait un grand pas en avant.

#4 : Quel soir LeBron deviendra-t-il le meilleur scoreur de l’histoire de la saison régulière en NBA ?

1325 points, voilà ce qui sépare LeBron James et Kareem Abdul-Jabbar au classement des meilleurs scoreurs all-time. Sur une saison de 82 matchs, cela représente environ 16 points de moyenne, autant dire que c’est du gâteau pour un joueur comme le King. La question n’est donc pas de savoir si LBJ va dépasser KAJ mais plutôt QUAND il va le faire ? À titre d’exemple, en tournant à 25 points par match, il lui faudrait exactement 53 rencontres pour atteindre son rival. Il faut bien sûr prendre en compte que l’ailier peut planter plus de points que ça, mais aussi que les bobos peuvent aussi retarder ses plans. Dur de savoir le jour exact où le record sautera mais misez sans risque sur la seconde partie de saison. Un grand moment d’histoire s’écrira cette saison en NBA.

#5 : Play-in, Playoffs… ou les deux ?

L’effectif des Lakers n’est pas finalisé et plusieurs mouvements peuvent encore intervenir à L.A. mais dans l’état actuel des choses, que peuvent-donc viser les Lakers ? Sur le papier, le simple fait de pouvoir aligner LeBron James et Anthony Davis suffit à faire des Angelinos un contender mais les blessures plombent les stars depuis deux ans, l’effectif autour est loin d’apporter autant de garanties que celui de 2020 et la concurrence est toujours plus armée à l’Ouest (Clippers, Wolves notamment). Est-ce que les Purple and Gold sont des candidats au Top 8 final ? Évidemment. Est-ce qu’ils y seront dès la fin de la saison régulière ? C’est pas sûr et les copains du King auront peut-être à passer par le Play-in Tournament pour se faire une place dans le gotha à l’Ouest. Dans tous les cas, les Angelinos vont devoir sortir le bleu de chauffe.