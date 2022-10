Si tous les joueurs des Los Angeles Lakers vont nous donner envie de cliquer cette saison, on avait envie de faire un focus sur celui qui pourrait rentrer dans notre cœur et nous pousser à mater les Angelinos sur la saison NBA 2022-23. Mesdames et messieurs, voici votre petite dose de LeBron James.

Si vous vous attendiez à une surprise pour le joueur qui va faire cliquer sur les Lakers 2022-23, vous vous êtes foutu le doigt dans l’œil. LeBron James est l’unique vrai socle sur lequel se repose toute la franchise de Los Angeles en ce moment. Même s’il est entouré de gros calibres qui auraient tout à fait pu recevoir le titre de « celui qui va nous pousser à regarder cette équipe », il serait blasphématoire de ne pas rendre à César au King ce qui lui revient de droit. À quelques centaines de points du record all-time de Kareem Abdul-Jabbar et évoluant à un niveau de jeu indécent pour un daron de son âge, le tout dans une des franchises les plus iconiques de l’histoire du sport, les raisons sont tout bonnement trop nombreuses pour allumer la télévision et mater celui que de nombreuses personnes considèrent comme le meilleur de tous les temps. Loin de nous l’idée de relancer l’éternel débat MJ-LeBron, mais cette pensée semble simplement de plus en plus légitime tant les records tombent autour de lui comme les feuilles des arbres dans quelques semaines.

Omniprésent, le King est devenu bien évidemment beaucoup plus qu’une star du basketball. Mais même si on verra encore LeBron James pendant des dizaines d’années sous le costume de coach, GM, propriétaire de franchise ou Maire d’Akron, que sais-je, le basketteur n’est pas éternel malgré certaines apparences. C’est une des raisons pour lesquelles on vous invite à cliquer sur les Lakers 2022-23 afin de profiter à fond d’un joueur unique, qui on l’espère pourra disputer l’entièreté de la saison et redonner à la franchise le Show qu’elle mérite tant. Comme il a pu le confirmer lors du Media Day, son objectif est d’être dispo au maximum pour les siens afin d’enchaîner les victoires et les highlights. À bientôt 38 ans, le King sort tout juste d’une saison à… 30,3 points avec 52% de réussite au tir, 8 rebonds et 6 passes. Et si ça, ajouté à son futur record de points et les nombreux tomars qu’il devrait encore nous proposer, ne vous fait pas cliquer sur les Lakers, on ne sait pas quoi vous proposer de mieux.

Si certains sont prêts à mettre le réveil au beau milieu de la nuit pour regarder les pépites des Rockets ou du Thunder, on imagine que bien d’autres le feront pour voir le King faire le spectacle et embraser la ville de Los Angeles avec ses Lakers. Qu’on l’aime ou pas, il va falloir être prêt dès le 19 octobre à spamer la souris et cliquer sans aucune modération.