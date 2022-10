La nuit porte conseil mais la nuit… ça joue surtout au basket. Dans les dernières heures avaient ainsi été programmés trois nouveaux matchs de pré-saison, et si on ne doit évidemment tirer aucune conclusion de matchs joués le 2 octobre, on a bel et bien noté quelques tendances qui devraient se confirmer à la reprise le 18 octobre.

La pré-saison c’est la période parfaite pour découvrir de nouveaux cracks dans les « conditions NBA », pour voir à quoi ressemble untel ou un autre avec son nouveau maillot, mais également pour tirer de belles conclusions hâtives, car c’est notre jeu préféré en automne. Hier ? Trois nouveaux matchs au programme. Un peu plus tôt dans la journée les Warriors avaient doublé la mise au Japon face aux Warriors et la nuit dernière les Clippers avaient siffloté face à une équipe au nom bizarre, alors que les Grizzlies sans Ja Morant avaient géré des Bucks sans Giannis Antetokounmpo, mais la nuit dernière… on a presque repris le rythme NBA, alleluia.

Celtics – Hornets : 134-93

Raptors – Jazz : 114-82

Rockets – Spurs : 134-96

Suns – Adelaide 36ers : 124-134

Ce qu’on peut retenir de cette petite nuit de reprise ? A la fois plein de choses et trois fois rien. Déjà, les écarts. +41, +32, +38, disons qu’on a très peu frissonné. La défaite des Suns contre une équipe qui porte le nom de l’une de mes ex chiantes ? Boarf, match de reprise, un peu flippant mais passons. Pour les Celtics on a pu voir en soirée que Jaylen Brown aimait toujours autant les débuts de match, que LaMelo Ball devait croire que c’était un match de play-in car il a déchiré au tir, Gordon Hayward était absent car c’est un pléonasme, Jayson Tatum n’a absolument pas forcé et Malcolm Brogdon a fait ses débuts sous le maillot vert en lâchant déjà quelques caviars en sortie de banc.

Les Raptors ? Ils recevaient donc cet incroyable outsider pour le titre 2023 qu’est le Jazz, à Edmonton pour varier les plaisirs, et si côté Utah Lauri Markkanen en a planté 20 et que les deux recrues très attendues Collin Sexton et Simone Fontecchio ont débuté sur le banc, c’est une première branlée reçue par les joueurs de Will Hardy, qui devrait en amener d’autres. A part Markkanen, le sophomore Kessler et Sexton du parking, le Jazz doit tirer à moins 20% sur le match, difficile de l’emporter quand on joue bourré et Nick Nurse a même pu compter sur presque 20 joueurs pour pianoter avec ses rotations, avec une mention spéciale – déjà – à Scottie Barnes, polyvalent à souhait et semblant maitriser l’art du stepback à la perfection en cette rentrée des classes. Pour finir les Rockets, nouveaux rois du derby texan et tout heureux de voir que leur doublette Jabari Smith Jr. / Tari Eason ne devrait pas mettre trop de temps à s’adapter au monde des adultes. 21 points et 8 rebonds pour JSJ, à 5/8 du parking, 21 pions et 10 prises pour Tari, parce qu’ici, ici, c’est Tari. Jeremy Sochan a bien essayé de… non il n’a rien essayé du tout et il était déjà bien content de jouer, même pour voir le vieux Eric Gordon empiler des buckets à 56 ans, même pour voir Sengun et Christopher monter tranquillement en régime, même pour voir les deux feux follets Jalen Green et Kevin Porter Jr. faire un ball-trap en plein match (6/21 en cumulé).

En conclusion ? Rien du tout, si ce n’est que la jeunesse de Houston semble davantage prête que celle des Spurs, si ce n’est que le Jazz a l’air doué pour perdre, si ce n’est que les Celtics jouaient en blanc et que ce soir Ben Simmons pourrait jouer face aux Sixers. QUOI ??? Attends répète un peu pour voir ? Ouais, t’as très bien entendu mon pote.

