Kendrick Nunn va-t-il enfin jouer pour les Lakers ? C’est la tendance actuelle, mais il faudra le voir pour le croire. Si c’est le cas, que peut-il apporter à Los Angeles après un an loin des parquets ?

Il existe des gars, comme Kobe Bryant par exemple, qui zappent l’université et arrivent directement en NBA depuis le lycée, à 18 ans. Il y a des mecs comme Tim Duncan, qui insistent pour passer quatre ans à la fac, et ne débarquent dans la grande Ligue qu’à 22 berges. Et puis il y a ceux qui galèrent un peu plus. C’est le cas de Kendrick Nunn, présenté à la draft 2018 mais non sélectionné, à déjà 23 ans. Il signe ensuite un two-way contract avec les Golden State Warriors, mais n’est pas retenu après la Summer League. Il gagne tout de même un spot chez les Warriors… de Santa Cruz, en G League. Et c’est là qu’il se révèle : 19,3 points, 3,8 rebonds et 2,8 passes, on n’est pas sur du MVP en puissance mais c’est quand même pas mal du tout. Tout cela lui permet de décrocher un contrat avec le Miami Heat en 2019 : 2 ans à 1 million par année, en sortie de G League on peut pas demander beaucoup plus. Mais KN va montrer qu’il peut demander beaucoup plus. En deux ans, il compile 15 points, 3 rebonds et 3 assists par match en 29 minutes, dans un rôle de starter qu’il est allé chercher. Free agent non restreint en 2021, il s’engage avec les Lakers pour deux ans et un peu plus de 10 millions de dollars.

Free agent guard Kendrick Nunn has agreed to a two-year deal with the Los Angeles Lakers, source tells ESPN. Deal includes a player option. Nunn turned down significantly more money to chase a title with the Lakers. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 3, 2021 L’agent libre Kendrick Nunn a signé un contrat de deux ans avec les Los Angeles Lakers. Le contrat inclut une player option. Nunn a refusé des offres bien plus importantes pour essayer de remporter un titre avec les Lakers. – Adrian Wojnarowski

Kendrick voulait vraiment rejoindre les Lakers, et c’était réciproque : la franchise a utilisé sa Mid-Level Exception pour le faire venir. Une marque de confiance quant à l’avenir de Kendrick Nunn à Los Angeles… mais patatras, le sniper se blesse au genou en octobre, juste avant le début de la saison. On parle dans un premier temps de simples douleurs, d’une inflammation peut-être, et sa durée d’indisponibilité est alors estimée à quelques semaines. Mais voilà, de report en report, sans beaucoup d’information, le temps commence à être long. On croit ensuite qu’il va revenir en mars mais non, et puis c’est trop tard, les Lakers sont éliminés et Kendrick Nunn ne joue aucun match de la saison. Malgré quelques rumeurs sur une rémission ralentie, qu’il a lui même démenties, il devrait être prêt pour la reprise ; en tout cas, il vient d’être déclaré apte à l’entraînement complet, avec contact et sans restriction.

« Le processus a toujours été simple : réduire ma charge de travail puis l’augmenter à nouveau petit à petit. Aujourd’hui, je me sens en bonne santé, je suis prêt. Je me sens aussi bien que l’année dernière au même moment. » – Kendrick Nunn

Cette déclaration, faite au Media Day il y a quelques jours, est de bon augure pour la saison qui arrive. Si Kendrick Nunn reste en bonne santé… que peut-il apporter à cette équipe des Lakers en jouant régulièrement ? Son principal atout, c’est son adresse à 3-points : 38% depuis le parking lors de sa dernière saison avec Miami, sur près de six tentatives par match, c’est bon, très bon même. Dans une équipe qui manque de sharpshooter spécialiste, une telle adresse derrière l’arc est une excellente nouvelle. Sa défense est correcte et pourra apporter un plus mais ce n’est pas là le principal. Il devra être capable de scorer en sortie de banc, dans une équipe au starting 5 de très haut vol mais à la seconde unité bien moins efficace. Ce qui pourra le gêner, c’est la concurrence accrue aux postes extérieurs : les Lakers ont cinq meneurs et arrières, et contrairement à Austin Reaves par exemple, Kendrick Nunn ne peut pas jouer ailier, de par sa petite taille (1,88 m contre 1,96). Il va donc devoir se montrer efficace au poste 2. Les Lakers en auront besoin et lui aussi : il deviendra agent libre non restreint en fin de saison, et nul doute qu’il voudra impressionner pour toucher le premier gros contrat de sa carrière, qu’il avait refusé il y a un an.

Kendrick Nunn est de retour et devrait pouvoir démarrer la saison avec les Lakers. Après un an sans jouer, il pourra apporter son scoring, notamment à 3-points, en étant précieux en sortie de banc. Tout ça s’il arrive à rester en bonne santé, évidemment.