Il va encore falloir être patient pour voir Kendrick Nunn évoluer sous le maillot des Lakers, si tant est que cela arrive un jour. Le meneur qui était arrivé dans la cité des Anges l’été dernier est toujours blessé au genou et ça pue de plus en plus la saison blanche selon les derniers rapports d’insiders. De quoi se poser des questions sur son avenir à Venice Beach.

Arrivé cet été en provenance de Miami, Kendrick Nunn était l’une des recrues phares pour les Lakers, derrière Russell Westbrook, Carmelo Anthony ou Malik Monk notamment. Gage de fraîcheur, le meneur venait de passer deux saisons au Heat durant lesquelles il a pu participer aux Finales NBA face aux Angelinos en 2020. Non-drafté en 2019, il avait surpris toute la planète basket par son niveau de jeu lors de sa saison rookie, terminant second des votes pour le ROY derrière l’intouchable Ja Morant. Même si la hype est légèrement retombée par la suite et que son manque d’implication en défense lui vaudra de sortir du cinq majeur au milieu de la série de Playoffs contre les Bucks en 2021, son bilan après deux saisons est plutôt solide (15 points à 45,8% au tir et 36,4% du parking, 3 passes et 2,9 rebonds de moyenne). Lors de la dernière intersaison, le guard d’1,88m a pris la décision de changer d’océan d’air et a fait ses valises pour L.A. contre 10 millions de dollars pour deux saisons (la deuxième est une option joueur). Ah bon ? Mais on ne l’a pas vu de la saison ! Pas la peine de nettoyer vos lunettes, Kendrick Nunn est blessé au genou depuis le début de la saison et n’a joué avec les Lakers qu’en pré-saison. La situation devrait même se prolonger puisque Chris Haynes de Yahoo! Sports a confirmé hier soir que le K se dirigeait purement et simplement vers une saison blanche.

My @NBAonTNT Report: Los Angeles Lakers star Anthony Davis targeting a return Friday, star LeBron James anticipated to miss Thursday in SLC and Kendrick Nunn expected to be shelved for remainder of season. pic.twitter.com/UuZSXPlWT9 — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) March 30, 2022

« Kendrick Nunn, qui n’a pas joué un seul match de la saison en raison d’une contusion osseuse au genou, doit passer une IRM plus tard dans la semaine. Selon plusieurs sources, il devrait rester sur le banc pour le reste de la saison pour continuer sa convalescence. »

Le natif de Chicago n’a pas joué un seul match sous la tunique Pourpre et Or, et pourtant, il aurait pu rendre pas mal de services aux Lakers, ne serait-ce qu’en attaque. Cette saison, Malik Monk s’est imposé comme le quatrième, voire le troisième meilleur joueur de l’effectif. Preuve qu’il y avait quand même de la place. Comme l’ancien de Charlotte, Nunn est un scoreur capable de planter derrière l’arc et, à côté de LeBron James, il aurait pu décanter certaines situations pour les Lakers. Le plus triste dans tout ça, c’est que le front office a testé D.J. Augustin, Darren Collison et Isaiah Thomas pour essayer de sauver la saison en son absence. C’est finalement l’ancien ambianceur d’Orlando, aujourd’hui plus proche de la retraite qu’autre chose, qui a été signé pour le reste de la saison. Mais cette nuit, personne n’a pu empêcher les Lakers de sortir du Top 10 à l’Ouest, synonyme d’élimination avant même le début du play-in tournament. Les blessures expliquent en partie ce constat d’échec mais cela pose tout de même la question de l’avenir de l’effectif actuel à Los Angeles. Pour Kendrick Nunn en tout cas, cela devrait passer par une activation de sa player option à 5,2 millions de dollars pour la saison prochaine. Après n’avoir pas joué pendant toute une saison, quelle franchise pourrait lui offrir un tel contrat ? Toutefois, la somme du deal n’est pas très élevée et le front office de Hollywood pourrait être tenté de s’en servir comme monnaie d’échange dans un futur trade durant l’été. Dans le cas contraire, un guard capable de créer son propre tir, LeBron ne dit pas non pour l’année prochaine.

Kendrick Nunn ne jouera donc pas les Playoffs avec les Lakers cette saison. Ça tombe bien, les Lakers ne les joueront pas non plus. Kendrick Nunn représente finalement assez bien la saison des Pourpre et Or : pas bon en défense, pas vraiment impactant en attaque et surtout blessé. Quelle saison de m***e pour les Lakers…

Source texte : Yahoo Sports