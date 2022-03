D.J. Augustin débarque chez les Lakers : c’est donc lui qui est censé sauver la saison de Los Angeles ?

Hier soir, les Lakers ont signé D.J. Augustin pour remplacer DeAndre Jordan qu’ils venaient de couper. Los Angeles fait donc enfin l’acquisition d’un vétéran au profil compatible avec LeBron James. C’est bien beau mais n’est-ce pas un peu trop tard ?

Ça bouge à Los Angeles ! Dans la nuit d’hier, on a appris via Shams Charania que les Lakers avaient coupé DeAndre Jordan pour pouvoir signer D.J. Augustin en agent libre, tandis que Wenyen Gabriel est lui arrivé à travers un two-way contract. Le meneur vétéran a joué 34 matchs avec les Rockets cette saison pour un apport de 5,4 points, 1,2 rebond et 2,2 assists à 40,4% au tir et 40,6 % à 3-points. Kendrick Nunn étant toujours indisponible pour une durée indéterminée, les Lakers ont décidé de miser sur un meneur intelligent, d’expérience, capable de tirer de loin, et qui se donne en défense même si sa petite taille a tendance à le pénaliser. Ça ne vous rappelle pas quelques joueurs ça ? Mario Chalmers ? Matthew Dellavedova ? Avery Bradley ? Tous étaient meneurs aux côtés de LeBron James, notamment lorsqu’il a remporté des titres. L’ajout de D.J. Augustin aux Lakers a donc plutôt du sens pour entourer au mieux le King, même si on a beaucoup de mal à parler de titre NBA cette saison à Los Angeles. Les Angelinos sont aujourd’hui neuvièmes de la Conférence Ouest avec seulement 27 victoires en 60 matchs joués. On est bien loin d’un contender et la signature d’un joueur du profil de D.J. Augustin semble bien tardive. Depuis plusieurs mois, on insiste sur le fait que les Lakers ont mal construit leur équipe et qu’il fallait faire quelques ajustements pour coller au style de jeu de LeBron. Résultat, pas le moindre mouvement à la trade deadline, ce qui aurait envenimé la relation entre le front office et LBJ même si le camp de ce dernier a démenti.

The Los Angeles Lakers intend to waive DeAndre Jordan and sign free agent guard DJ Augustin, sources tell @TheAthletic @Stadium. Lakers are bringing in a veteran, accomplished shooting PG to back up Russell Westbrook. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 1, 2022

Un des facteurs qui expliquent la désillusion des Lakers, c’est évidemment l’intégration ratée de Russell Westbrook cette saison. Si on avait quelques doutes à son arrivée cet été, on ne s’attendait pas à un tel échec. La franchise d’Hollywood est en train de payer son mauvais recrutement de l’été dernier et se retrouve à placer des espoirs dans un quasi-homonyme de Didier Gustin. Si cette signature nous en touche une sans faire bouger l’autre, on peut quand même espérer que D.J. – ancien backup du Brodie époque OKC – donne un coup de pouce à la mène. Il peut toujours nous surprendre sur un malentendu et prendre un coup de chaud au bon moment pour aider les Lakers. On se souvient notamment du D.J. Augustin Game lors des Playoffs 2019, lorsque celui-ci avait claqué 25 points à 4/5 derrière l’arc, dont le game winner pour remporter le premier match de la série Raptors – Magic.

Les Lakers sont une des équipes les plus décevantes de cette saison. Nous sommes à moins de deux mois des Playoffs et il n’est même pas sûr que LeBron James et ses copains y participent cette année. La signature de D.J. Augustin va peut-être faire du bien à l’équipe, mais le timing est plus qu’incertain. « Allez D.J., sauve-nous les Lakers ! » La tristesse de la phrase…