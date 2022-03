Isaiah Thomas arrive pour dix jours aux Hornets : nouveau one shot ou début d’une belle aventure avec Charlotte ?

Dans la saga « Isaiah Thomas tente de se refaire une place en NBA », le dernier épisode vient de sortir. Et cette fois-ci, cela nous emmène du côté de Charlotte. Déjà passé par les Lakers et les Mavericks cette saison, IT est devant une nouvelle opportunité avec les Hornets.

Ses derniers cartons réalisés en G League ne sont pas passés inaperçus. De retour dans la ligue mineure mi-février sous les couleurs de l’équipe affiliée aux Nuggets, IT a marqué les esprits en plantant notamment 45 et 46 pions et les Hornets ont visiblement pris note, eux qui ont décidé de recruter l’ancien chouchou des Celtics pour une dizaine de jours selon Adrian Wojnarowski d’ESPN. Thomas, qui cherche à retrouver une place durable en NBA depuis son passage chez les Wizards en 2019-20, espère que cette nouvelle expérience se terminera d’une manière différente que celle avec les Lakers puis les Mavericks plus tôt dans la saison. Pour rappel, Isaiah avait rejoint la bande à LeBron mi-décembre pour jouer quatre petits matchs (9,3 points de moyenne à 31% au tir) alors que la NBA était touchée de plein fouet par les absences liées au COVID, avant de signer pour dix jours à Dallas où il n’a pas vraiment pu s’illustrer sachant qu’il est à son tour rentré dans le protocole sanitaire de la Ligue (seulement un match joué avec les Mavs). Le prochain objectif pour Thomas maintenant qu’il a réussi à retrouver un mini-CDD, c’est de convaincre suffisamment sa nouvelle équipe pour tenter d’être signé jusqu’à la fin de la saison, à l’image par exemple d’un DeMarcus Cousins avec les Nuggets.

Thomas averaged 41 points in three games with Denver’s G League team recently. He also had NBA stops with the Lakers and Mavericks this season. https://t.co/1nLJSkl1L9 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 1, 2022

C’est tout ce qu’on peut lui souhaiter, IT étant un véritable modèle de persévérance qui n’a jamais tiré une croix sur la NBA même dans les moments difficiles. Mais que peut-il apporter aux Hornets pour que ces derniers décident de le signer voire le prolonger jusqu’à la fin de saison ? Car clairement, ce n’est pas Isaiah et son petit 1m75 qui vont aider Charlotte dans son plus gros point faible, la défense (114,8 points encaissés par match, 28e de la NBA). De plus, les Hornets possèdent déjà une attaque qui cartonne (114,4 points par match, numéro un en NBA) et la principale chose que peut apporter Thomas, c’est du scoring. Bref, un peu chelou le fit au premier abord. Mais si les Frelons ont décidé de donner une chance à IT, ce n’est pas de gaieté de cœur. On rappelle que le meneur remplaçant Ish Smith a été transféré au moment de la trade deadline dans le cadre de l’échange impliquant Montrezl Harrell, ce qui a ouvert un spot sur le backcourt. Le rookie James Bouknight est également à l’infirmerie, et la rotation est donc assez légère à l’arrière derrière le duo de titulaires LaMelo Ball – Terry Rozier. Enfin, Charlotte a sans doute estimé qu’il fallait tenter un coup de poker vu les galères actuelles de l’équipe en matière de résultats : 11 défaites en 13 matchs, une chute à la neuvième place au classement à l’Est, c’est assez moche. On ne dit pas qu’Isaiah Thomas va prendre le costume de sauveur hein, mais ça ne coûte rien de tenter l’expérience.

Isaiah Thomas a retrouvé un spot, reste à voir s’il sera toujours à Charlotte à la mi-mars ou si la Caroline de Nord n’est qu’une étape parmi d’autres dans sa tentative de revenir en NBA. En tout cas, on croise les doigts pour lui.

Source texte : ESPN