Programme NBA : les Raptors accueillent les Nets à 1h30, tiens voilà une affiche qui devrait faire plaisir à Vince Carter

Le mois de mars commence fort ! Des enjeux de classement, des retrouvailles entre anciens coéquipiers et potentiellement D.J. Augustin, bref on devrait vivre encore une bien belle soirée ce mardi. Allez hop, on envoie le programme !

# LE PROGRAMME DU MARDI 1ER MARS

1h : Wizards – Pistons

1h30 : Celtics – Hawks

1h30 : Raptors – Nets (en direct sur beIn Sports 4)

2h : Rockets – Clippers

2h : Wolves – Warriors

4h : Lakers – Mavs (en direct sur beIn Sports 1)

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Raptors – Nets (1h30) : le voilà le match de la nuit ! Les Nets, huitièmes de la Conférence Est, déboulent chez les Raptors, septièmes. Aujourd’hui, il n’y a que deux victoires entre les deux franchises de la division Atlantique, et les Nets peuvent potentiellement revenir à un match s’ils gagnent ce soir. De leur côté, les Raptors ne sont qu’à une victoire et demie des Celtics, sixièmes, et ont donc besoin d’une victoire ce soir pour réduire l’écart avec Boston. Les deux équipes ont donc besoin de ce succès et ne vont rien lâcher pour parvenir à leurs fins. Cependant, sans Kyrie Irving (pas autorisé à jouer à Toronto) et face à un Scottie Barnes au plus-que-parfait, l’équipe de Brooklyn a-t-elle vraiment une chance ? Pas sûr. Cela dépendra peut-être du statut de Fred VanVleet, considéré comme incertain.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Toujours pas de Porzingis pour les Wizards, c’est quand il veut pour rejouer hein…

Les Celtics accueillent les Hawks à domicile. Autant dire que Boston va dépasser les 115 points cette nuit, et attention aux perfs de Jaylen Brown et Jayson Tatum face à la « défense » d’Atlanta.

Nico Batum et ses Clippers se déplacent à Houston pour remake du match de dimanche. La dernière fois, ça s’est terminé avec un point d’écart. Rebelote ce soir ?

Les Timberwolves se déplacent à San Francisco pour faire tomber une troisième fois de suite les Warriors. On parie qu’il y aura un gros money-time, avec les deux anciens coéquipiers Andrew Wiggins et Karl-Anthony Towns qui se répondent !

D.J. Augustin pourrait faire ses grands débuts avec les Lakers contre Luka Doncic ! À votre avis qui est le meilleur joueur ?

Une jolie petite soirée NBA à vivre pour débuter le mois de mars. Rendez-vous à 1h, avec le sourire et le café.