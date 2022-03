Duos de NBA en 2021-22 : quelle est la meilleure paire de la Ligue cette saison ? Apéro TrashTalk

Préparez vos meilleurs arguments, on a un gros débat à vous proposer dans l’Apéro TrashTalk du jour. Avec l’arrivée de James Harden aux Sixers lors de la trade deadline pour former un gros tandem avec Joel Embiid, on a voulu discutailler un peu sur les meilleurs duos NBA cette saison.

James Harden et Joel Embiid n’ont joué que deux matchs ensemble depuis le transfert du Barbu à Philly, mais on peut déjà dire qu’ils forment l’un des duos les plus redoutables de la NBA. Sauf qu’ils sont loin d’être seuls. En effet, à travers la Ligue, y’a pas mal de binômes qui cartonnent : DeMar DeRozan – Zach LaVine par exemple, ce dernier ayant déclaré récemment que son tandem avec DMDR était le meilleur de la Ligue. Forcément, on a aussi du Chris Paul – Devin Booker, bien que le premier soit actuellement à l’infirmerie et ce pour plusieurs semaines. Quid de Jimmy Butler – Bam Adebayo ? Jayson Tatum – Jaylen Brown ? Stephen Curry – Draymond Green ? Giannis Antetokounmpo – Khris Middleton ? Bref, faut vraiment qu’on en parle.

