Chandler Parsons lâche l’anecdote de la semaine sur Kobe Bryant : planter 40 points puis offrir un open-bar dans une boîte, c’est ça aussi la Mamba Mentality

Vous aimez les anecdotes sur Kobe Bryant ? Ça tombe bien, on en a une belle pour vous. Elle nous vient de l’ancien joueur des Rockets Chandler Parsons, qui nous raconte une histoire épique en marge de l’un de ses premiers affrontements avec le Black Mamba au Staples Center.

C’est sur le podcast de Matt Barnes et Stephen Jackson « All The Smoke » que Chandler Parsons nous régale avec cette anecdote pour le moins originale concernant Kobe Bryant. Originale car contrairement à toutes ces stories qui contribuent à la légende entourant le killer instinct du Mamba, celle-là met en scène un autre aspect de la personnalité de Kobe. Elle se déroule lors de la 2011-12, alors que Parsons n’est qu’un rookie avec les Houston Rockets…

« Lors de mon année rookie, on joue au Staples Center. Avant le match, McHale [Kevin, le coach des Rockets, ndlr.] nous dit, ‘écoutez, vous allez voir des dingos, vous allez voir des célébrités, alors restez concentrés. Et Kobe, il va vouloir te botter les fesses, il sera vexé que tu défendes sur lui’. J’étais du genre, ‘cool, j’adore ça, je suis flatté de pouvoir défendre sur lui’. J’arrive sur le terrain, je regarde qui est au premier rang, j’ai la tête qui tourne car je n’avais jamais vu ça, c’était fou. Denzel était assis là, y’avait cette nana ici… c’était wow. J’étais déjà bien déconcentré. Et bien sûr, je commence le match sur Kobe. Au passage, Jordan Hill fut tradé pendant la saison de Houston à Los Angeles, donc je le connaissais.

On arrive au quatrième quart-temps, et Kobe me regarde en disant, ‘vous restez sur L.A. cette nuit ?’. Je fais bien attention que McHale ne me regarde pas et je réponds, ‘ouais on reste pourquoi ?’ Il me dit, ‘Je peux vous arranger le coup, J. Hill me donnera ton numéro si vous voulez sortir’. J’étais du genre, ‘stop, je sais ce que tu essayes de faire’. McHale me capte et me dit ‘arrête de parler à ce conn*rd’. Kobe explose, il finit le match avec 40 points, et on perd.

Après le match, on va à L.A. Live Katsuya. On est avec tous les anciens, genre Camby [Marcus, ndlr.], et je sors avec eux. Je reçois un message qui dit, ‘j’ai réservé pour tout le monde au Supper Club / Mamba’. Je regarde autour de moi et je demande qui se fout de ma gueule, car ça me paraît improbable ! Je demande à Courtney Lee si c’est bien réel et tout. Je réponds à Kobe et je lui demande s’il vient aussi, il me dit, ‘non mais un gars va vous accueillir’. Je reçois un autre message où il me demande si on a besoin de quelque chose de plus au Supper Club. À ce moment-là, je dis à tout le monde, ‘les gars, c’est ma soirée, Kobe c’est mon gars, il a tout réservé, let’s go’. J.B. Bickerstaff est là, j’invite les coachs, les entraîneurs, bref je m’occupe de tout.

La soirée est folle, on passe un super moment. Le Supper Club, c’est là où les tables étaient en fait des lits, c’était incroyable. Il est 2h du matin, je suis avec tous ces gars qui ont gagné des millions de dollars, et la serveuse arrive vers moi avec l’addition. J’étais là du genre, ‘oh m*rde !’. […] Je regarde l’addition, ça indique 22 000 dollars. Je tombe littéralement malade en voyant ça. […] Je n’oublierai jamais ça : la serviette me donne un stylo et me dit, ‘signez au nom de Mister Bryant’. »