La saison NBA a débuté depuis deux semaines et c’est donc l’heure des fameuses conclusions hâtives. On a commencé avec la Conférence Est, on enchaîne sans plus attendre avec l’Ouest !

Nous sommes le 31 octobre 2022, Portland est premier de l’Ouest, les Lakers sont avant-derniers, et les Spurs ont un meilleur bilan que les Clippers et les Warriors. Avec tout ça, comme vous pouvez l’imaginer, on s’est bien fait plaisir dans l’Apéro spécial conclusions hâtives du Wild Wild West. Les Spurs en Playoffs ? Défense 0 à Golden State ? Kawhi Leonard finito ? Portland joue le titre ? Luka Doncic stat padder ? Autant de questions existentielles qu’on a voulu se poser et qui ne manqueront pas de faire réagir notre commu adorée. Alors vous savez ce qu’il vous reste à faire ce soir : vous vous préparez un petit café, vous vous installez confortablement, et pendant 50 minutes vous vous mettez en mode surréaction parce que c’est quand même le principe du jeu.

Vous attendiez les conclusions hâtives, elles sont là. Conférence Est, Conférence Ouest, équipe ou joueur, y’a tout ce qu’il faut. Y’a plus qu’à se régaler.