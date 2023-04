Pour conclure leur saison, les Hornets ont battu les Cavaliers 106-95. Mais au-delà de cette victoire qui ne change rien ni pour l’un ni pour l’autre, c’est plus le début de match de Charlotte en mode maçon du cœur à 3-points qui est resté dans nos esprits.

Avant de partir à Cancun, les Hornets devaient aller jouer un dernier match à Cleveland. Face à l’équipe Z des Cavs, Charlotte termine en beauté la saison avec une win mais en revanche, ce qui était bien moche sur ce dernier effort ce fut… l’adresse, et notamment l’adresse à 3-points. Les Frelons devaient en effet avoir les mains qui tremblent à 7m23 pour ne pas rentrer un tir de loin sur leur… 26 (!) premières tentatives. Un 0/26 qui rappelle bien que les joueurs de Caroline du Nord n’ont pas joué les premiers rôles cette saison en NBA. Heureusement, James Bouknight a mis fin à cette horrible série dans le troisième quart temps.

Charlotte terminera au final la rencontre avec six tirs du parking rentrés sur… 32 tentatives. Un ratio de 18.8% bien crade mais malgré tout la victoire est là et c’est l’essentiel car il est toujours important de partir en vacances avec le moral au max. Les hommes de Steve Clifford terminent la saison 2022-23 14e de la conférence Est avec 27 victoires pour 55 défaites. Désormais tout le personnel des Frelons n’a plus que trois objectifs : la Lottery, la Draft et surtout du bon repos sur les plages de Cancun ou ailleurs. Encore une saison où les joueurs de la Queen City vont regarder les Playoffs à la maison, la septième de suite pour être précis. On comprend pourquoi Michael Jordan veut s’en aller… bien qu’il ne soit pas exempt de tout reproche.

Allez, maintenant on dit au revoir aux Hornets, merci pour le divertissement, et on se revoit à la mi-octobre !