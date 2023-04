Âgé de 42 ans et dans sa toute dernière saison NBA, Udonis Haslem disputait ce dimanche soir son ultime match de saison régulière, et probablement son ultime match tout court vu qu’il ne devrait pas jouer en postseason. Devant un public de Miami acquis à sa cause, UD a parfaitement réussi sa sortie !

“Beaucoup de gens croient que je ne fais que boire du café ici et que je me tourne les pouces.”

S’il est hyper respecté au Miami Heat pour tout ce qu’il a accompli en 20 ans de carrière, Udonis Haslem a également entendu les petites blagounettes réalisées à son encontre ces dernières années, lui qui a inventé le rôle d’assistant joueur abonné au banc de touche. Alors pour son tout dernier match de saison régulière, un match sans enjeu face au voisin d’Orlando, UD voulait profiter d’un gros temps de jeu pour prouver qu’il avait encore du basket dans les mains. Mission accomplie, et avec la manière s’il vous plaît.

25 minutes de jeu, 24 points, 3 tirs primés marqués et même un alley-oop converti en contre-attaque. Pas de doute, c’était son jour à UD !

OG UDONIS HASLEM 🔥

Playing in his final regular season game

Has 13 POINTS in 9 MINUTES, his 7th career THREE and an ALLEY-OOP DUNK!

13 is the most points he’s scored in 8 years! pic.twitter.com/KbqW0zinNz

— Ballislife.com (@Ballislife) April 9, 2023