Nous y sommes enfin : les Finales NBA ont commencé. Après tant d’attente, le moment le plus important de la saison pointe le bout de son nez. Heat et Nuggets veulent ramener la coupe à la maison, mais pour cela, il faudra gagner quatre matchs, et surtout subir les foudres de la team notes qui va sévir en ce mois de juin.

Bienvenue dans ce match 4 où il s’est passé plus de choses hors du terrain que dessus. Conor McGregor et sa démarche, Paul Pogba et Vinicius Jr. qui célèbrent comme s’ils étaient sur FIFA, un bug du panier et une dame à évacuer sur civière, Kamoulox. Pour ce qui est du terrain, Jokic a encore été infernal évidemment, mais cette phrase est devenue un présent de vérité générale, bien aidé par Aaron Gordon et Bruce Brown qui ont eu leurs coups de chaud, et Jamal Murray qui s’est bien adapté à son manque de réussite. En face, Jimmy Butler et Bam Adebayo étaient trop seuls, et on cherche toujours les soldats Max Strus et Gabe Vincent, portés disparus. Traduisons tout ça en notes maintenant.

# Miami Heat

Bam Adebayo (7) : l’intérieur a encore une fois été solide des deux côtés du parquet avec ses contres et ses petits shoots à mi-distance. Il a bien gêné Jokic mais ce dernier trouve toujours la solution. Difficile d’incriminer Edrice toutefois, lui qui n’a fait que step-up en Playoffs.

Kevin Love (6) : le joueur du Heat le plus efficace ce soir. Ça aurait été bon signe pour le Heat de prononcer cette phrase en 2016, mais en 2023 on est un peu plus dubitatifs sur la finalité de la chose.

Jimmy Butler (7,5) : que peut-on lui reprocher ? Il se bat toujours comme un beau diable pour maintenir les siens en vie, mais la tâche semble trop ardue face au collectif bien huilé des Nuggets. Jimmy Buckets tombe contre le boss de fin, il faudrait qu’il fasse un code pour remplacer Strus par Jaylen Brown et Vincent par Damian Lillard.

Max Strus (3) : si tu as inscrit autant de shoots que Max Strus ce soir tape dans tes mains.

Gabe Vincent (3) : une sélection de shoots à mettre des carrés dans des triangles, et cette petite icône bleue de flocon de neige qui apparaît à l’écran à côté de son nom. Fin de cavale pour Gabe Vincent on dirait…

Caleb Martin (5,5) : l’un des non draftés du Heat qui réussit le mieux dans ces Finales NBA. Pas aussi décisif que face à Boston, il fait de son mieux avec ses armes, mais il n’a pas pu se recharger chez Ammu-Nation pour les Finales.

Cody Zeller (4) : l’esclavage a été aboli en 1848, pourtant on est en 2023 et Nikola Jokic est toujours propriétaire de Cody Zeller, que fait la police ?

Kyle Lowry (6) : son expérience et son niveau de jeu qui se rapproche de celui des Raptors permettent de prendre le relais d’un Gabe Vincent qui a la gueule dans le seau. K-Low a envoyé du shoot et a rassuré quand son équipe en avait besoin.

Duncan Robinson (6) : a fait son job en attaque, le poignet est entré en éruption pour le sosie de Jimmy Neutron.

# Denver Nuggets

Nikola Jokic (8,5) : peu importe quand vous pensez avoir la solution, Nikola Jokic vous rappelle toujours à la réalité en détruisant vos plans et en les transformant en nourriture pour ses chevaux. Le Chubby King a cette fois-ci réglé la mire de loin, que va nous réserver le magicien au Game 5 ?

Aaron Gordon (8) : très propre et appliqué, l’ancien du Magic a dû penser à Dwyane Wade et son 9/10 au Slam Dunk Contest 2020 pour être autant vénère et sortir un tel match. La métamorphose de l’ancien poulet sans tête d’Orlando est impressionnante.

Michael Porter Jr. (4,5) : c’était un peu mieux, mais pas assez du tout… Il n’y a qu’à voir comment il erre dans ces séries pour comprendre que MPJ n’a pas dû correctement faire suivre les chaînes de messages disant qu’il allait avoir 50 ans de malheur à ses contacts sur MSN. Michael Pété Jr.

Kentavious Caldwell-Pope (5) : toujours présent en défense, KCP a aussi ajouté quelques tirs de loin, comme à son habitude, dont celui qui a scellé la victoire des Nuggets.

Jamal Murray (6) : match un peu compliqué au niveau du pourcentage pour un Jamal Murray en galère, mais qui a compensé par un playmaking redoutable et une distribution assurée pour ses gars. Ça cabosse mais ça arrive à destination. Et s’il n’était pas vraiment meneur de jeu mais livreur Chronopost ?

Bruce Brown (7,5) : encore un match ultra important et complet de la part du 6e homme des Nuggets, en attaque comme en défense, et surtout un money-time de fou furieux. BB Brunes a tout fait au Heat, Bruce tout puissant

Christian Braun (3,5) : bien moins tranchant qu’au Game 3, il finit avec un différentiel de -17, le retour à la réalité fait du mal pour Braun, qui s’est donc probablement coupé en se rasant.

Jeff Green (5,5) : un petit shoot à 3-points et puis s’en va, le service minimum est assuré.

Score final : 108 à 95 pour les Nuggets, définitivement meilleurs chez McDo que chez Burger King donc, qui font le break et sont à une victoire d’accrocher la première bannière au plafond de la Ball Arena. Le Heat est dos au mur et doit retourner dans les Rocheuses avec deux matchs de retard. Ça sent un peu le sapin pour Miami, mais impossible n’est pas Floridien comme dirait Tante Jacqueline. On remet ça lundi.