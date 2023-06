Aaron Gordon a puni le Heat : 27 points, 6 passes, 7 rebonds à 11/15 au tir

Homme du match de la victoire des Nuggets lors du Game 4, Aaron Gordon est sorti du bois au bon moment pour enfoncer le Heat dans ces Finales NBA. L’ailier-fort montre encore une fois en quoi il est indispensable à son équipe.

Il n’est pas All-Star, on a parfois tendance à l’oublier à cause des perfs monstrueuses de Nikola Jokic et Jamal Murray mais Aaron Gordon aussi est un joueur majeur des Nuggets. Préposé aux taches défensives face aux meilleurs scoreurs de la Ligue durant ces Playoffs (Durant, Booker, Butler, LeBron), Aaron montre aussi qu’il peut apporter énormément à son équipe en attaque.

Cette nuit, l’ancien d’Orlando s’est visiblement souvenu de ses derbys enflammés au Kaseya Center. Auteur de 27 points (record personnel en Playoffs), 6 passes et 7 rebonds à 11/15 au tir dont 3/4 de loin (il termine également avec le meilleur +/- de son équipe : +29), AG a marqué le Game 4 de son empreinte. On retiendra en particulier ses deuxième et troisième quart-temps, où il permet aux Nuggets de prendre le large. Que ce soit à l’intérieur pour sanctionner le manque de taille du Heat ou au large en profitant des bons décalages de Jamal Murray notamment, Gordon a été éblouissant.

Aaron Gordon tonight:

27 PTS (playoff career-high)

6 REB

6 AST

11-15 FG

First Nugget not named Murray or Jokic with a 25/5/5 game this playoffs. pic.twitter.com/TY3pCVvxwX

— StatMuse (@statmuse) June 10, 2023

De quoi mériter les éloges de son coach, Michael Malone, en conférence de presse. Des propos rapportés par Harrison Wind pour DNVR Sports.

Michael Malone: “Aaron Gordon was huge all night long. He brought his hard hat tonight. He was a warrior.”

— Harrison Wind (@HarrisonWind) June 10, 2023

“Aaron Gordon a été énorme tout le match. Il a apporté son casque ce soir. C’était un guerrier.” – Michael Malone

Le joueur l’a déjà expliqué durant la série, il se fiche de la feuille de stats tant que l’équipe l’emporte à la fin. C’est pas pour autant qu’il se privera de sanctionner si l’occasion lui est laissée. Certains diront que la présence en courtside de Dwyane Wade, celui qui l’avait d’un titre de Slam Dunk Champion, l’a sans doute motivé à se donner encore plus sur le terrain. L’ancien rival de Zach LaVine n’est aujourd’hui qu’à un match de devenir champion NBA.

Someone told Aaron Gordon that Dwyane Wade was in the building.

Gordon is at 27/5/5.

— Five Reasons Sports 🏀🏈⚾️🏒⚽️ (@5ReasonsSports) June 10, 2023

Source texte : DNVR, StatMuse