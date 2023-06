Aaron Gordon (Nuggets) : “Je m’en fous de scorer 50 points ou 0”

Si Nikola Jokic et Jamal Murray ont comme souvent été les fers de lance de la dernière victoire de Denver, c’est bien Aaron Gordon qui a mis les Nuggets sur les bons rails dans le Game 1 face au Heat. Une belle performance qui symbolise la zone de confort trouvée par l’ancien du Magic du côté des Rocheuses.

Il fut un temps où Aaron Gordon était connu avant tout pour ses folles envolées dans les airs, en tout cas beaucoup plus que pour son impact sur les résultats de son équipe. On se souvient encore de ses années Orlando, quand le Magic voulait faire de lui l’une de ses premières options offensives, sans grand succès.

Aujourd’hui, Aaron Gordon est à Denver. La hiérarchie est claire : Nikola Jokic est le MVP, Jamal Murray est son associé, et derrière ce duo on a Gordon qui est là pour contribuer dans un rôle limité. Mais rôle limité ne veut pas dire rôle insignifiant, bien au contraire.

“C’est une superbe opportunité de jouer avec des joueurs qui ont tellement de talent, et une telle passion pour le jeu. Ce que j’ai toujours aimé, c’est jouer au basket de la bonne manière, et c’est ce qu’on fait ici. Je m’en fous de scorer 50 points ou 0, tant que j’impacte le match et qu’on gagne ça me va.”

Pas de doute, Aaron Gordon est comme un poisson dans l’eau à Denver.

Lors du premier quart-temps du Game 1 des Finales face à Miami, c’est Gordon (12 points sur 16 au total dans les 12 premières minutes, 4 rebonds, 6/8 au tir) qui a permis aux Nuggets de bien démarrer la série. Imposant son physique (2m03 pour 107 kilos), très agressif, bougeant bien sans ballon pour prendre position sous le panier face à des adversaires moins costauds et plus petits, Aaron a sanctionné Miami encore et encore, lui qui a continuellement été servi par Nikola Jokic et Cie.

Paradoxalement, le Gordon qu’on a vu en début de match n’est pas le Gordon qu’on voit le plus souvent à Denver. Sa première mission chez les Nuggets, c’est de défendre le meilleur extérieur adverse, tandis que sa contribution offensive peut beaucoup varier d’un match à l’autre. Pas mal de défenses préfèrent même le laisser ouvert à l’extérieur à cause de ses limites au shoot, afin de mieux défendre le reste de l’attaque des Nuggets, redoutable derrière le duo Jokic – Murray.

Mais le Aaron d’aujourd’hui n’est pas le Aaron d’Orlando. Aux côtés du Joker, il a gagné en intelligence de jeu, en efficacité offensive (plus de 56% au tir cette année, record en carrière), il sait quand et comment bouger sans ballon, tout ça en défendant dur. Traduction : il est aujourd’hui un maillon essentiel de l’écosystème Nuggets.

“Crois-moi, ce gars-là est la pièce manquante. C’est sûr.”

Voilà ce qu’avait déclaré l’agent d’Aaron Gordon aux dirigeants de Denver en mars 2021, quand les Nuggets étaient en négociation pour un transfert avec le Magic afin de le récupérer. Aujourd’hui, ces mots se traduisent sur les parquets.

S’il a fallu patienter deux années supplémentaires pour voir les Nuggets atteindre les Finales NBA, la faute notamment à la grosse blessure de Jamal Murray et aux bobos au dos de Michael Porter Jr., il ne fait aucun doute que l’arrivée de Gordon a aidé Denver dans son objectif. Et dans le même temps les Nuggets ont aidé Aaron à se réinventer pour devenir un membre clé d’une équipe qui n’est plus qu’à trois victoires du titre ultime.

Une phrase qu’on n’aurait jamais osé prononcer encore quelques années en arrière…

