Ce garçon a la belle dégaine du gendre idéal, celui à la coupe blonde pas ébouriffée qui a acheté des fleurs pour sa belle-mère avant le premier repas de famille. En plus de cela, il a un jeu déjà bien en avance sur ses camarades de classe 2023. La lecture du jeu et le tir de Gradey Dick pourraient bien exciter quelques franchises, surtout celles du Top 10.

SON PROFIL GROSSO MODO

Âge : 19 ans, né deux ans jour pour jour après la sortie au cinéma de Tanguy.

né deux ans jour pour jour après la sortie au cinéma de Tanguy. Poste : Arrière / ailier créé sur NBA 2K.

créé sur NBA 2K. Équipe : Kansas Jayhawks

Taille : 200 centimètres , le compte est bon.

, le compte est bon. Poids : 93 kilos , comme les jumeaux Caleb et Cody Martin.

, comme les jumeaux Caleb et Cody Martin. Envergure : 205 centimètres , comme Ja Morant sans les 10cm de pistolet.

, comme Ja Morant sans les 10cm de pistolet. Statistiques 2022-23 : 14,1 pts à 44,2% au tir dont 40,3% de loin, 5,1 rebonds, 1,7 passe décisive et 1,4 interception en moyenne (32,7 minutes sur 36 matchs)

14,1 pts à 44,2% au tir dont 40,3% de loin, 5,1 rebonds, 1,7 passe décisive et 1,4 interception en moyenne (32,7 minutes sur 36 matchs) Comparaison : Gordon Hayward en plafond, Cameron Johnson en plancher ?

Gordon Hayward en plafond, Cameron Johnson en plancher ? Prévision TrashTalk : 10ème position

SON PARCOURS

Gradey Dick est né le 20 novembre 2003 à Wichita dans le Kansas. Petit dernier d’une famille de quatre enfants, les parents ont instauré un vrai climat sportif dans leur habitat. Le père a joué au football américain et au baseball à la fac, alors que sa mère a joué au basket en NCAA mais aussi au Japon professionnellement. Après avoir commencé le basket à quatre ans dans les établissements scolaires de sa ville, le blondinet a choisi de rejoindre la Sunrise Christian Academy en 2020. Avant d’entamer sa dernière saison au lycée, la 14ème recrue de la classe 2022 selon ESPN a aussi décroché la médaille d’or au Mondial U18 3×3 en 2021. L’année suivante, son lycée est classé comme meilleure équipe de basket de tout le pays, et grâce à ses performances en année senior, il est élu meilleur joueur du pays en 2022. Un prix prestigieux qui a récompensé des stars de la NBA, comme Jayson Tatum par exemple.

Alors qu’il était convoité par l’ancienne fac de sa maman, Iowa State, il reste à la maison pour son one-and-done chez le champion en titre, l’université mythique des Jayhawks de Kansas. Le garçon de la région est devenu l’icône de tous les étudiants mais le méchant à abattre pour tous ceux des facs adverses. Dès son premier match à la fac, GD cale 23 pions. Tranquille. Au final, Kansas finit premier de saison régulière de l’une des conférences les plus relevées du pays, la Big 12, avant de perdre en finale des Playoffs contre Texas. Enfin, lors de la March Madness où les Jayhawks sont annoncés comme contenders pour défendre leur titre, Gradey Dick cale un double-double dès le premier tour, mais tombera au second par Arkansas et sa défense de fer. Une semaine plus tard sur le plateau de NBA Today, le prospect annonce qu’il se présente à la Draft 2023. Une belle plateforme pour faire parler de lui en sachant qu’il donne envie à pas mal de franchises.

SES ATOUTS ET FAIBLESSES

Un de ses plus grands points forts est le fait qu’il ne réfléchit pas avec son nom de famille sur le terrain. Des deux côtés du parquet, Gradey Dick montre qu’il a grandi dans le basket avec son QI basket très développé par rapport à ses camarades de classe de Draft. En défense, il fait preuve d’intelligence dans les aides et les changements, mais aussi dans les timings pour intercepter des ballons et aller claquer des gros tomars en contre-attaque. De ce même côté, il facilite le jeu pour tous ceux qui l’entourent. Dans la lecture des drives et des pick-and-rolls, il est très bon et permet à ses coéquipiers de prendre des tirs plus aisément grâce à son bon playmaking. GD est un vrai bijou pour le coach qui l’entraînera, il aidera à rendre meilleurs ses partenaires de jeu.

Mais la plus grande arme de Gradey Dick est bien son tir. Il y a peu de joueurs dans cette Draft 2023 qui arrivent à shooter comme lui le fait, et cela le distingue des autres extérieurs de loin. En sortie d’écran, de dribble ou simplement en catch-and shoot, Dick peut envoyer dans toutes les positions, et il y a de bonnes chances que ça se termine par une ficelle. Avec 44,2% de moyenne au tir dont 40,3% du parking sur la saison, le garçon du Kansas a montré qu’il était un serial shooter de haut rang à même pas vingt piges. Lors du NBA Draft Combine, il a pu montrer en live à tous les dirigeants de la Ligue de quoi il était capable avec un ballon dans la main. Résultat : tous les pourcentages dépassent les 50%. Un fou du shoot.

Is Gradey Dick the Best Shooter in the 2023 @NBADraft ? pic.twitter.com/Q9tgcP3DEV

— Ballislife.com (@Ballislife) May 22, 2023

Cependant, il se peut que Gradey Dick ne soit pas à 100% efficace dès son arrivée en NBA. Tout d’abord, son physique n’est pas encore prêt pour supporter tous les impacts qu’il pourra subir face aux vétérans de la Ligue. Un développement musculaire est essentiel, tout comme celui de l’explosivité. En attaque, cela lui permettra de driver plus facilement. Le tir intérieur est encore peu exploité et sera important pour devenir une vraie menace à trois niveaux. Aussi, le handle n’est pas assez efficace, il manque d’assurance dans l’exploitation de son dribble. Il ne va pas assez loin en largeur et en longueur alors que GD a de longs segments très utiles pour semer des ennemis.

En défense, il manque encore de mobilité surtout sur le porteur de balle. Lorsqu’il est loin du ballon, il arrive à communiquer et reste actif loin de la balle pour bloquer les éventuelles passes. Mais à 50 centimètres du ballon, c’est mort. Un pas, un dribble et c’est déjà fini, Gradey Dick a déjà fini et retourne bredouille en attaque. Et cela en NBA, ça ne passera pas longtemps. Mais s’il est utilisé comme arrière dans la Ligue, ses adversaires seront moins grands que ceux qu’il a pu rencontrer à l’université. Cela cacherait donc la misère sur son écart de performance défensive.

Although I do believe Gradey Dick is underrated defensively, he does have his limitations.

He lacks ideal foot speed and lateral quickness for a wing. In result he struggles to contain quick ball-handlers off the dribble. Lacks strength to defend bigs. Not very versatile… pic.twitter.com/92rmadPY0R

— Global Scouting (@GlobalScouting_) May 25, 2023

ALORS SI ON RÉSUME…

Points forts :

Tir extérieur

QI basket

Playmaking

Points faibles :

Physique limité

Finition

Défenseur porteur

DANS LES MOCKS DRAFTS, ÇA DIT QUOI ?

Le blondinet au nom graveleux mais au tir impeccable comblera un gros manque qu’une équipe a pu rencontrer. Chez les Mavs, il pourrait être une vraie menace extérieure quand Luka Doncic drivera dans la raquette. Si votre franchise a besoin d’un role player talentueux et prêt à 90% pour la NBA, il ne suffira qu’à prononcer son nom (sans rigoler) le soir de la Draft dans trois semaines.