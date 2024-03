Les Denver Nuggets signent une victoire de champions. Des leaders en-dedans, un faux rythme, une équipe adverse en place défensivement et pourtant, un succès de 12 points. Qui peut arrêter la franchise du Colorado ?

Bam Adebayo peut se coucher l’âme en peine. Le pivot du Miami Heat a été énorme défensivement pour faire vivre à Nikola Jokic l’un des ses pires matchs de la saison… mais ça n’a pas suffi pour permettre à son équipe de remporter la victoire.

Dans un match au rythme lent, chaque panier marqué semblait en valoir trois. Michael Porter Jr. a été le seul à se démarquer en début de rencontre. L’ailier a inscrit ses trois premiers shoots à 3-points pour permettre aux champions en titre de prendre une légère avance à la fin du premier quart-temps, 26 à 19.

Mais portés par un Terry Rozier intéressant par moments en attaque et surtout à un Bam Adebayo (17 points, 13 rebonds) absolument partout sur le terrain, ce sont les locaux qui vont remporter les deux périodes suivantes et se retrouver à mener d’un point à l’aube des douze dernières minutes.

Bam Adebayo tonight:

17 points

13 rebounds

7/15 FG

pic.twitter.com/C1tVWAHtMi

— Playbook Sports (@PlaybookSN) March 14, 2024

Sauf qu’un match étrange ne pouvait connaître qu’un héros étrange et cette nuit, son nom était Reggie Jackson. Le meneur aux lunettes a connu un coup de chaud avec sept points consécutifs dans le dernier quart-temps et a permis à son équipe de mettre les voiles… définitivement.

Nikola Jokic a donc vu ses Nuggets l’emporter dans un match au cours duquel il n’a pas vraiment brillé. 12 points, 14 rebonds et 6 passes décisives, pour un joueur normal c’est une très bonne ligne statistique, pour le double MVP serbe c’est une nuit à oublier. Limité à seulement 8 tirs par un Bam Adebayo extrêmement agressif et physique, le Serbe a tenté d’impacter la rencontre autrement, sans jamais vraiment réussir à y parvenir.

Mais savoir gagner en jouant laid est un indicateur de réussite et ce quelque soit le sport. Les Nuggets disposent d’un niveau moyen bien au dessus de la plupart de leurs adversaires et cette victoire leur permet d’ailleurs de prendre la première place de la Conférence Ouest. Le champion est de retour sur le trône et bonne chance pour aller leur reprendre.