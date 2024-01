Récemment intronisé au Hall of Fame, Dwyane Wade aura bientôt sa statue devant le Kaseya Center. C’est Pat Riley en personne qui l’a annoncé à la mi-temps du match contre Charlotte et c’est une juste récompense pour le plus grand joueur de l’histoire du Heat.

L’arrivée prochaine de la statue a été annoncée par Pat Riley, autre légende de la franchise floridienne, qui a tenu à lâcher quelques mots pour l’arrière, très émotif à l’annonce de cette belle surprise.

“Quand on a retiré son maillot en février 2020, j’ai dit que Dwyane était le visage de cette franchise pour toujours et je le maintiens. Je n’imagine pas un meilleur moyen de l’honorer que commémorer cet héritage.”

En NBA depuis seulement 35 ans, à peu près comme LeBron James, le Heat a pourtant l’un des palmarès les plus fournis de la Ligue avec trois titres en six finales NBA. Le point commun de ces 3 titres ? Dwyane Wade. Flash est arrivé en 2003 en Floride dans une équipe en reconstruction après les départs de Tim Hardaway et Alonzo Mourningve, et ac Pat Riley au coaching, D-Wade va rapidement progresser et avoir une équipe compétitive. Et seulement trois ans plus tard, le Heat remportera son premier titre. Wade sera élu MVP des Finales avec 34,7 points de moyenne à seulement 24 ans. Monstrueux.

Les 2 autres titres glanés par Miami le seront sur le dos du Big Three, un Big Three dont fait évidemment partie Flash. Dwyane Wade n’est plus intrinsèquement le meilleur joueur de la franchise, BronBron oblige, mais il en est toujours le pilier.

En 15 saisons, D-Wade a prouvé sa loyauté à South Beach même dans les moments où l’équipe était nulle en reconstruction. Les passages à Chicago et Cleveland n’y changent rien et n’ont d’ailleurs jamais existé. La franchise le lui rend bien avec cette statue à son effigie qui sera bientôt posée devant la salle du Heat.

“Je suis né et j’ai été élevé à Chicago mais c’est ici (à Miami, ndlr) que j’ai grandi. De 21 à 37 ans, j’ai grandi ici. Une grosse partie de la fan base a grandi avec moi… Il n’y a aucun amour comme celui de Miami, et à chaque fois que je reviens, je le ressens.”

Red Auerbach à Boston, Michael Jordan à Chicago, Magic Johnson ou Shaq à Los Angeles., Dirk à Dallas… Toutes ces légendes ont une statue dans leur ville et Dwyane Wade va donc rentrer dans ce cercle très prestigieux. Choix logique pour la franchise floridienne, et on attend désormais la statue d’Udonis Haslem à l’entrée de toutes les boites de nuit de la ville.

