Hall of Fame 2023 : Dwyane Wade, des hauts et des bas pour finir au sommet

Ce samedi 12 août, Dwyane Wade va entrer au Hall of Fame de la NBA. Iconique arrière du Miami Heat, il a tout connu avec la franchise floridienne dont il a porté le maillot pendant quinze saisons. Entre performances individuelles, blessures, échecs et succès collectifs, la carrière de D-Wade n’a pas été un long fleuve tranquille… mais elle lui vaut une place bien méritée aux côtés des plus grands légendes du jeu.

27 février 2019, Dwyane Wade monte sur la table de marque de l’American Airlines Center après avoir inscrit un buzzer-beater improbable offrant à Miami une victoire de prestige face aux Warriors, double champions au titre. “This is my house” lâche alors l’arrière du Heat, comme il a eu l’habitude de le faire pour célébrer ses nombreux exploits au cours de sa carrière. Celui-ci en est le dernier, et il symbolise bien l’immense joueur qu’il est.

Pourtant, quand il entre en NBA en 2003, Dwyane est loin d’être vu comme une future légende de la NBA. Dans l’ombre des stars de sa cuvée de draft LeBron James et Carmelo Anthony, il arrive sur la pointe des pieds au sein la franchise floridienne, qui a longtemps hésité avant de le sélectionner avec le 5eme pick. Il n’était d’ailleurs pas le choix initial de Pat Riley, qui lui préférait le pivot Chris Kaman. Le boss de Miami doit son salut à Tim Grover, préparateur physique qui a bossé avec les deux prospects avant la draft et à qui il a demandé lequel avait le plus de chances de devenir une superstar. La réponse ? Dwyane Wade.

Ce dernier ne va pas mettre longtemps à montrer à sa franchise qu’elle a fait le bon choix. Dès sa saison rookie, il remet le Heat sur le chemin des playoffs et devient le nouveau chouchou du public floridien. En post-season, il fait sensation en aidant son équipe à remporter sa première série éliminatoire depuis quatre ans, notamment grâce à un tir ultra-clutch lors du match 1. D-Wade n’est pas n’importe qui, et le monde commence à le comprendre. Malgré l’élimination au tour suivant, il sort de cette première de campagne de playoffs la tête haute et reconnu comme l’un des meilleurs espoirs de la ligue.

De l’espoir, sa franchise en a beaucoup après cette belle saison qui a redonné goût au basket à la ville de Miami. Elle retrouve de grandes ambitions, et les affirme en officialisant l’arrivée de la star Shaquille O’Neal à l’intersaison. C’est le coéquipier idéal pour Wade, qui va énormément apprendre et grandir aux côtés du légendaire pivot, à l’origine de son surnom Flash. L’arrière entre dans une nouvelle dimension sportive et médiatique, et voit de nouvelles attentes placées en lui. Comme lors de sa première saison, il ne va avoir aucun mal à y répondre.

Véritable patron du Heat, Dwyane connaît une progression fulgurante lors de la saison 2004-05, aussi bien dans sa ligne de stats que dans son impact et son leadership. Ses superbes performances individuelles lui valent une première sélection au All-Star Game… mais c’est encore une fois en playoffs qu’il impressionne le plus. Sur la lancée de sa régulière, il porte son équipe, qui débute parfaitement sa campagne avec deux sweeps (Nets et Wizards). Face aux Pistons, la série est beaucoup plus serrée mais Wade tient la baraque… avant d’être coupé dans son élan par une blessure qui lui fait manquer le match 6. Le Heat s’incline 4-3 après avoir mené 3-2.

Aussi frustrante soit-elle, cette défaite est une source de motivation pour Dwyane, qui continue de progresser sur le plan personnel. Malgré quelques turbulences en interne, la franchise floridienne retrouve les playoffs… et les Pistons en Finales de conférence dès la saison suivante. Animé par l’esprit de revanche, l’arrière réalise une série de haut niveau et mène le Heat vers les Finales NBA.

Ces Finales 2006 sont probablement le plus grand accomplissement de la carrière de Dwyane Wade. Alors que son équipe est menée 2-0, il fait honneur à son surnom en enfilant son costume de super-héros pour permettre à Miami remporter les quatre matchs suivants et de décrocher son premier titre NBA. Les stats de Flash sur ces quatre rencontres ? 40 points de moyenne à 50% au tir. Une des meilleurs performances de tout les temps à ce stade de la compétition, tout simplement. Un exploit qui rappelle les grands heures de Michael Jordan, idole du gamin de Chicago qu’est Dwyane.

À seulement 24 ans et dès sa troisième saison NBA, Wade remporte sa première bague de champion. Il est logiquement sacré MVP des Finales et s’affirme comme l’un des meilleurs joueurs de la planète. Un nouveau statut qu’il ne s’attendait probablement à attendre si vite, et dont il saisit rapidement toute la difficulté à assumer.

Entre blessures, soucis personnels et résultats collectifs en baisse, les deux saisons suivantes ne sont pas les plus belles de la carrière de Dwyane. Il reste malgré tout performant individuellement, et est retenu pour disputer les Jeux Olympiques de 2008. À l’image du surnom de l’équipe américaine, la “Redeem Team” (l’équipe du rachat, en référence à l’échec de 2004 et à la célèbre “Dream Team“), il dispute la compétition avec pour objectif de se relancer. Les Etats-Unis se hissent facilement jusqu’en finale, où Wade rappelle au monde qui il est en scorant 27 points avec une facilité déconcertante dans une bataille pourtant féroce contre l’Espagne. Team USA est de retour sur le toit du monde, et Dwyane Wade sur le devant de la scène basket.

L’arrière du Heat enchaîne en produisant sa meilleure saison d’un point de vue statistique en 2008-09. Il semble au sommet de son art et prêt à reconquérir la NBA… mais le collectif floridien est bien trop faible pour cela. D-Wade ne peut que le constater lorsque son équipe échoue à deux reprises au premier tour des playoffs, face aux Hawks puis au Big 3 des Celtics. Dwyane ne le sait pas encore, mais il est à l’orée d’un tournant de sa carrière.

L’histoire de la naissance des Heatles est bien trop courte pour être résumée en deux phrases (ce n’est pas pour rien si on en a fait un livre) … alors on va le faire en une phrase : à l’été 2010, LeBron James et Chris Bosh rejoignent Dwyane Wade à Miami pour former un trio de stars sous le soleil floridien. La NBA tremble face à la formation de ce nouveau Big Three, qui atteint les Finales dès sa première année, mais s’incline 4-2 face aux Mavericks après avoir mené 2-0. Après cet échec, Dwyane passe une partie de son été avec LeBron à discuter des ajustements nécessaires pour décrocher le titre. Il prend alors une décision difficile, mais témoin d’une immense maturité : laisser les clés du camion qu’il conduit depuis huit ans à son coéquipier.

« Prendre du recul (pour laisser les clés à LeBron), c’était probablement l’une des choses les plus difficiles à faire pour moi. […]. Mais c’était à moi de lui dire, ‘Prends les devants, mec. Tu es le meilleur joueur du monde. Nous allons te suivre.’ Une fois que j’ai dit ça, je pense qu’il s’est un peu libéré. » – Dwyane Wade (via ESPN).

À ce stade de sa carrière, Flash n’est plus là pour performer individuellement, mais pour gagner des titres… et il semble avoir trouvé la formule. Gêné par des pépins physiques lors de la saison régulière, il peut s’appuyer sur un LeBron injouable et élu MVP. Malgré des séries de playoffs difficilement remportées, le Heat retrouve les Finales, où il affronte le Thunder qu’il bat sans trembler, 4-1. Dans un rôle de lieutenant de luxe, Wade décroche son deuxième titre NBA. Un sacre à la saveur bien particulière après les galères qu’il a traversées les années précédentes.

Wade se retrouve alors face au plus grand défi de sa carrière : réaliser un back-to-back. Pour être dans les meilleures conditions, il fait une croix sur les J.O. de Londres 2012 et passe son été à soigner son genou. Une sage décision qui lui permet de rester très bon dans une équipe de Miami ultra-dominante (66 victoires en saison régulière). Mais en playoffs, l’histoire est différente pour Dwyane, qui connaît à nouveau de soucis de santé et sous-performe. Il peut heureusement compter sur LeBron James, qui hisse le Heat en Finales.

Flash connaît un petit regain de forme lors de ces Finales face à San Antonio, scorant 32 points lors du match 4. Le Heat passe à quelques secondes de l’élimination, mais est sauvé par un exploit de Ray Allen que l’on n’a plus besoin de raconter. Après cela, D-Wade est à 48 minutes d’un nouveau titre et du doublé qu’il convoite tant. Et il se montre à la hauteur de l’évènement en signant 23 points, 10 rebonds et 2 contres pour permettre à Miami de l’emporter au bout du match 7. Il décroche la troisième bague de sa carrière, peut-être la plus difficile après une campagne de playoffs éprouvante.

Cet exploit collectif est le dernier de la carrière de l’arrière du Heat, qui échoue à réaliser un three-peat en s’inclinant face à San Antonio en Finales la saison suivante. Après cela, LeBron quitte South Beach pour revenir à Cleveland, mettant fin à l’époque des Heatles. À 32 ans, Dwyane fait face à un nouveau défi : redevenir le patron d’une équipe compétitive. Il montre qu’il en a encore sous le coude en réalisant deux belles saisons régulières et en retrouvant les playoffs en 2016. Malgré un échec en sept matchs face à Toronto, il réalise une campagne très honorable, avec notamment un match à 38 points.

Mais l’heure est désormais aux négociations de contrat pour Wade, qui se retrouve agent libre. Ne parvenant pas à trouver un accord avec le Heat, il quitte la franchise pour rejoindre sa ville natale de Chicago, qui lui offre un joli chèque bien mérité après des années de sacrifices individuels. Seulement un an et demi plus tard après un passage par Cleveland, Dwyane retrouve Miami en 2018 pour une Last Dance.

Il retourne une dernière fois en playoffs avant d’entamer une tournée d’adieu lors de la saison 2018-19. Il est même invité au All-Star Game par Adam Silver en compagnie de son ancien rival Dirk Nowitzki, preuve de l’empreinte immense qu’ont laissé les deux hommes en NBA. D-Wade profite des derniers moments auprès du public floridien qui l’a acclamé depuis plus de 15 ans, et s’en va comme une légende vivante de la franchise de Miami.

Quatre ans après avoir définitivement quitté les parquets, Dwyane Wade recevra ce soir le plus grand honneur pour un joueur NBA : une intronisation au Hall of Fame. Une récompense ultra-méritée pour l’un des joueurs les plus marquants de sa génération et le plus grand de l’histoire du Miami Heat.