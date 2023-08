Véritable monument du basket espagnol, Pau Gasol a aussi largement marqué l’histoire de la NBA. Après être devenu le premier non-américain à voir son maillot retiré chez les Lakers, l’intérieur va entrer au Hall of Fame aux côtés d’autres légendes européennes de la Grande Ligue. Retour sur une carrière marquée de succès à tous les échelons.

C’est l’histoire d’un homme qui a tout gagné (ou presque). En NBA comme avec en FIBA, Pau Gasol a connu nombre de réussites collectives et individuelles au cours de sa longue carrière. Celle-ci débute du côté de Barcelone, où il fait ses gammes très jeunes avant de décrocher ses premiers succès. Une Coupe du roi, un Championnat et un MVP des Finales en poche, l’intérieur fait ses valises pour les Etats-Unis et se présente à la draf 2001, où il est sélectionné en troisième position.

Mais contrairement à son début de carrière, ses premières années en NBA ne sont pas teintées de beaucoup de succès. Si Pau excelle individuellement, remportant notamment le titre de rookie de l’année 2002 avant d’être nommé All-Star en 2006, et s’affirme comme le futur de la franchise de Memphis, les résultats collectifs ne sont pas en rendez-vous. Entre 2001 et 2008, son équipe ne dispute les playoffs qu’à trois reprises sans remporter le moindre match. Pau et les Ours échouent notamment face à ses rivaux européens Tony Parker et Dirk Nowitzki.

Heureusement, la carrière de Pau Gasol ne se résume pas à des échecs collectifs (et en tant que Français, on est bien placés pour le savoir). Et pour cela, il peut remercier les Lakers de Kobe Bryant et Phil Jackson. Si les deux hommes n’ont pas toujours été tendres avec l’Espagnol, ils ont surtout tout fait pour tirer tout le potentiel de ce jeune intérieur qui rêvait de gagner en NBA autant qu’en FIBA.

Parce que oui, Pau Gasol a aussi été un acteur majeur basket européen pendant de longues années. Avec la génération dorée espagnole, il a dominé la scène FIBA durant une grande partie de sa carrière : champion du monde, triple champion d’Europe, double médaillé d’argent aux Jeux Olympiques et quasi systématiquement dans le cinq majeur des compétitions qu’il dispute, Gasol est un immense gagnant lorsqu’il porte les couleurs de la Roja. Ces succès sont d’autant plus beaux que Pau les partage avec son frère Marc. Ensemble, les deux frangins font partie des plus grands joueurs de l’histoire de la Roja, et c’est peut-être l’accomplissement qui a le plus de valeur.

A legendary, brotherly duo. Thank you for all the memories, @paugasol & @MarcGasol! 🙇‍♂️

𝗣𝗔𝗨 𝗚𝗔𝗦𝗢𝗟 🇪🇸

🥇 2009 2011 2015

🥈 2003 2007

🥉 2001 2017

𝗠𝗔𝗥𝗖 𝗚𝗔𝗦𝗢𝗟 🇪🇸

🥇 2009 2011

🥈 2007

🥉 2013 2017

Gasol per siempre ♾ #EuroBasket pic.twitter.com/hfp4dAtRO7

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 3, 2021

Mais Pau Gasol ne gagne pas qu’avec l’Espagne. Sa carrière prend un tournant en 2008, quand il rejoint les Lakers de Los Angeles. Dès ses débuts, il forme un duo d’exception avec Kobe Bryant. Les deux hommes semblent pouvoir se trouver les yeux fermés et offrent une démonstration de jeu à deux. Aux côtés du MVP, Gasol connaît une progression fulgurante accompagnés de ses premiers succès en postseason.

Après un échec en Finales 2008, il hausse son niveau de jeu et semble passer un cap, en atteste sa nomination au sein de la All-NBA Third Team deux années de suite. Mais surtout, il goûte enfin au succès collectif et devient le premier espagnol à être sacré champion NBA. Les Lakers réalisent impressionnant un back-to-back dans lequel il joue évidemment un rôle immense. À deux reprises, il domine le pivot adverse lors des Finales (Howard en 2009, Garnett en 2010) et s’affirme ainsi comme l’un des meilleurs intérieurs de la planète.

Pau Gasol NBA Finals Game 2 (2009) pic.twitter.com/BA07E5k0Vj

— ThrowbackHoops (@ThrowbackHoops) August 9, 2023

Une belle récompense pour l’Espagnol après tous les sacrifices réalisés pour s’intégrer dans cette équipe de Los Angeles où rien ne lui a été donné. La suite de son aventure en Californie est d’ailleurs plus compliquée, gâchée par quelques blessures et tensions en interne. Décevants lors des playoffs 2011, Pau de plus en plus concurrencé à son poste et voit la confiance qui lui est accordée diminuer. Au terme d’un exercice 2013-14, cauchemardesque, il quitte les Lakers et s’engage chez les Bulls

C’est le début d’un long road-trip pour Gasol, qui connaît une fin de carrière NBA compliquée à voyager entre Chicago, San Antonio, Milwaukee et Portland. En 2021, il retourne là où tout a commencé, au FC Barcelone, et décroche un dernier titre de champion d’Espagne pour finir sa carrière en beauté. La boucle est bouclée, Pau peut quitter les parquets sereinement et sur ses deux jambes, comme il l’a toujours souhaité.

« C’est une décision difficile mais méditée. Je voulais finir en jouant et en m’amusant, pas en béquilles à cause d’une blessure. »

Querido baloncesto, gracias por todo.

Dear basketball, thank you for everything.

Estimat bàsquet, gràcies per tot.

❤️🏀 pic.twitter.com/I6TemPrA5T

— Pau Gasol (@paugasol) October 5, 2021

Pau Gasol conclut donc de la meilleure des manières une carrière exceptionnelle à tous les niveaux. Ultra-dominant en FIBA avec sa sélection espagnole, il est devenu une légende de la NBA et de la franchise des Lakers, qui a logiquement retiré son maillot en mars dernier. Place désormais aux honneurs décernés par la Grande Ligue dans une soirée qui s’annonce historique pour le basket européen.