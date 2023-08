Hall of Fame NBA

Cette nuit à Spingfield, Tony Parker est devenu le premier basketteur français de l’Histoire à rentrer dans le Hall Of Fame de la NBA. Dans un discours empreint d’émotions, Tony Parker est revenu devant ses proches et ses anciens coéquipiers sur sa trajectoire hors du commun qui l’a menée au Panthéon du basket américain. Sortez les mouchoirs…

Quelle cérémonie… Devant toute sa famille, ses amis, Gregg Popovitch, Tim Duncan, Manu Ginobili, Thierry Henry… Tony Parker a été intronisé au Hall Of Fame de la NBA. Un moment aussi historique qu’émouvant car TP devient le premier français de l’histoire a intégrer le Panthéon des plus grands de ce jeu. Le n°9 historique des Spurs de San Antonio a retracé son parcours et sa carrière exceptionnelle en prononçant un discours vibrant, notamment au moment de remercier tous les membres de sa famille.

Les larmes de Tony Parker en s’adressant à sa famille… 🥹💔pic.twitter.com/bG0H0ZqExw

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 13, 2023

Tony a été intronisé par les deux coéquipiers de sa vie : Tim Duncan et Manu Ginobili avec qui il a remporté 4 titres NBA (2003, 2005, 2007, 2014) sous les ordres de leur mentor Gregg Popovitch. TP 9 a toujours rêvé grand et à réussi à devenir le premier meneur européen à triompher en NBA, pavant la voie a de nombreux autres après lui :

pic.twitter.com/5MZUqyqAZM

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 13, 2023

Thierry Henry, grand ami de Tony Parker et immense athlète de la même génération était présent pour vivre ce moment d’exception. TP n’a pas manqué de lui rendre un bel hommage :

Le message de Tony Parker pour Thierry Henry 🥹❤️ pic.twitter.com/J9bC2wKAbq

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 13, 2023

Revivez l’intégralité du discours de Tony Parker :

⭐️ Le discours complet (15min) de Tony Parker au Hall of Fame ! ⭐️pic.twitter.com/KwdqTGj13M

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 13, 2023

Un moment de légende et de rare émotion ponctuant la carrière innénarable du plus grand meneur français de tous les temps.