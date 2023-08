Pau Gasol est devenu cette nuit un membre du Hall of Fame de la NBA. L’intérieur espagnol au deux bagues de champion NBA avec les Lakers est revenu sur sa carrière mais aussi sur sa relation si particulière avec Kobe Bryant. Un discours et un moment particulièrement émouvant pour tous les fans de la balle orange…

Ça y est ! Pau Gasol est un membre du Hall of Fame de la NBA. Le génial espagnol a été intronisé par une autre légende européenne de la NBA : Toni Kukoč. Sous les yeux de ses proches, de ses amis et de Vanessa Bryant. Comme à son habitude, le géant espagnol a prononcé un discours plein de pudeur et de retenue. On sentait néanmoins que derrière son immense carapace, l’armure a failli se fendre au moment d’évoquer Kobe Bryant et Gigi, lui qui était si proche du Mamba et avec qui il a remporté deux titres en 2009 et 2010 :

“Kobe, je ne serais pas ici aujourd’hui sans toi, mon frère. Plus que tout au monde, j’aurais aimé que tu sois là aujourd’hui avec Gigi. Tu me manques, et je t’aime.”pic.twitter.com/ULOCblJ5Fn

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 13, 2023

Arrivé du Barça à 21 ans, Pau Gasol c’est 20 saisons NBA chez les Grizzlies, les Lakers, les Bulls, les Spurs puis les Bucks, une pleïade de titres avec la sélection espagnole mais aussi et surtout un coeur immense sur et en dehors du terrain. Un grand homme, à la hauteur du joueur qu’il était, qui laisse définitivement sa trace dans le grand Livre de la NBA.

Retrouvez le discours complet de Pau Gasol :

⭐️ Le discours complet de Pau Gasol au Hall of Fame ! ⭐️pic.twitter.com/VcSa5WuZy0

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 13, 2023