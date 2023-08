Le 12 août prochain, Dirk Nowitzki sera intronisé au panthéon du basket lors de la cérémonie du Hall of Fame aux côtés de Pau Gasol, Tony Parker et… Dwyane Wade. Lors d’une récente interview la légende des Mavs est revenue sur la rivalité qui l’a opposé à Miami et notamment à Flash pendant la décennie 2010.

Moment d’émotion en vue le 12 août prochain ! Alors que la NBA se dore gentiment la pilule, les plus grands joueurs de ce jeu seront honorés dans 3 jours à Springfield. Pas de Homer, Marge ou autre personnages jaunes mais une cuvée légendaire avec : Pau Gasol, Tony Parker, Dirk Nowitzki et Dwyane Wade.

L’occasion de revenir pour Dirk Nowitzki sur les joutes enflammées de la décennie entre le Heat et les Mavericks. Au micro de Marc Stein, célèbre insider NBA, dans”The Saturday Stein Line“, la légende des Mavs est revenue sur cette relation particulière entretenue avec Dwyane Wade, à côté duquel il sera intronisé :

“Je ne dirais pas que nous sommes amis. Il y a un respect mutuel pour la carrière de l’un et de l’autre et nous avons été cordiaux. … Il n’y a plus de mauvais sang, évidemment. Nous sommes tous passés à autre chose, des choses ont été dites de part et d’autre ou faites que les deux parties n’ont pas appréciées, mais cela fait partie de la compétition au plus haut niveau.” On ne s’envoie pas de textos, mais il y a beaucoup de respect entre nous et nous sommes tous les deux heureux d’entrer ensemble au Panthéon”. – Dirk Nowitzki via The Saturday Stein Line

Il faut dire que les affrontements entre les deux garçons ont commencés finalement assez tôt. Dès 2006, les deux futures Hall of Famer s’affrontent en finale NBA avec autour d’eux des joueurs historiques comme Shaquille O’Neal et Udonis Haslem pour le Heat ou encore Jason Terry pour les Mavs. 2006 est l’année de Flash, avec une série de mutant et 36 points lors du Game 6 pour s’adjuger la bague, Dwyane Wade à tout juste 24 ans est déjà au sommet de la Grande Ligue.

En face, Nowitzki, à 28 ans déjà essuie une défaite frustrante malgré des performances individuelles très solides (22,8 points, 10,8 rebonds et 2,5 passes décisives sur les Finales). Le géant allemand se relèvera en 2011 face aux Heatles de D-Wade, Chris Bosh et LeBron James en s’adjugeant la seule bague de son immense carrière dans le Texas et le titre de MVP des Finales aux côtés de Jason Kidd, et Shawn Marion notamment.

En résumé, deux immenses légendes de ce jeu qui seront honorées le 12 août prochain pour entrer à jamais dans le grand grimoire de la National Basket Association aussi appelée NBA.

Source : Marc Stein