Le gouverneur des Celtics, Wyc Grousbeck, est revenu sur la première saison de Joe Mazzulla en tant que coach principal des Celtics. Le grand manitou des Trèfles se satisfait des performances de son coach, et de son investissement dans l’évolution de la franchise. Confirmant, malgré certaines critiques, la présence de Mazzulla sur le banc la saison prochaine.

Voilà qui va faire plaisir à Joe Mazzulla ! Souvent critiqué, notamment pour la gestion et le coaching de certains match de playoffs, l’entraîneur principal des Celtics a reçu les louanges et le soutien du gouverneur des Celtics Wyc Grousbeck après sa première saison sur le banc bostonien :

“Il nous a amenés à un match de la meilleure performance de la ligue et à un match de la finale, en tant qu’entraîneur débutant”, a déclaré Grousbeck. “Je suis donc à l’aise et heureux d’avoir Joe comme entraîneur principal.” – via Boston Globe