Avec le départ de Marcus Smart à Memphis, Boston a perdu son meneur titulaire attitré. Pour compenser son départ, l’entraîneur Joe Mazzulla a décidé de faire confiance à Derrick White.

Le trade de Marcus Smart pour Kristaps Porzingis n’a pas seulement chamboulé la fanbase des Celtics. Il a aussi transformé leur cinq majeur, puisque l’homme aux cheveux verts occupait une place de titulaire depuis de nombreuses saisons. Pour le remplacer à la mène, Joe Mazzulla a choisi Derrick White, qui évoluait déjà aux côtés de Smart sur le backcourt la saison dernière.

Joe Mazzulla today: “Derrick will be our starting point guard.”

— Celtics on CLNS (@CelticsCLNS) July 26, 2023

Cette décision est logique tant l’apport de Derrick White a été crucial pour les Celtics depuis son arrivée il y a un an et demi. L’ancien joueur des Spurs s’est très vite intégré à l’effectif bostonien, et a directement participé au run de playoffs jusqu’aux Finales NBA 2022.

Cette saison, il a disputé les 82 matchs de régulière (!) pour une moyenne de 12,3 points, 3,6 rebonds et 3,9 passes à 46,2% au tir, dont un joli 38,1% de loin. Et il a encore élevé son niveau en playoffs, améliorant ses statistiques au scoring et apportant une défense précieuse. Il a notamment été le héros du match 6 face à Miami en inscrivant un buzzer beater qui a permis à son équipe d’arracher un game 7.

DERRICK WHITE AU BUZZER, BOSTON WIN ET FORCE UN GAME 7 !!!!!!pic.twitter.com/O1zr1STtmB

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 28, 2023

Son profil très défensif va permettre de compenser (un peu) le départ de Marcus Smart, dont il devra prendre la suite comme défenseur extérieur et hustler n°1. Mettre Derrick White à la mène permet aussi de conserver Malcom Brogdon comme sixième homme, un rôle dans lequel il a excellé cette saison, décrochant le titre de 6MOY. Mais pour le reste du cinq, qu’est ce que ça donne ?

Les Jay Brothers pourraient retrouver leur poste d’origine, eux qui étaient souvent décalés d’un cran la saison dernière pour faire de la place à la doublette White – Smart. Avec Brown sur le poste 2 (et ses 304 millions sur 5 ans) et Tatum à l’aile, Kristaps Porzingis devrait occuper la raquette aux côtés d’Al Horford… ou de Robert Williams.

Les lignes de pénétration pour Brown, Tatum et White avec Porzingis qui est prêt à sanctionner à 9m du panier, j’ai peur.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 21, 2023

Des interrogations persistent en effet sur le poste de pivot. Pour compenser les absences pour blessure de RWIII, c’est Al Horford qui l’a occupé pendant la majeure partie de la saison dernière, même lors des playoffs lorsque son compère était sur ses deux jambes. Mazzulla voudra-t-il conserver Rob dans ce rôle d’energizer en sortie de banc ? Ou profitera-t-il du spacing apporté par Porzingis pour permettre à Tonton Al, qui n’est plus tout jeune (37 ans), de souffler davantage chez les remplaçants ? Les éventuelles complémentarité en décideront.