Marcus Smart envoyé à Memphis, les Clippers abandonnent Malcolm Brogdon !

C’est à n’y rien comprendre. Alors que les insiders Adrian Wojnarowski et Shams Charania s’accordaient à dire que Malcolm Brogdon prenait la route de Los Angeles dans un trade à trois équipe bien défini, il semblerait que les Clippers se soient retirés au dernier moment de l’équation.

Une première annonce de transfert à trois équipes, des réactions sur le départ de Malcolm Brogdon vers Los Angeles, d’autres sur l’arrivée de Kristaps Porzingis à Boston… puis le barouf général : « Boston envoie Marcus Smart à Memphis, selon des sources proches de The Athletic ». Shams Charania vient remettre en question tout l’échange en annonçant le départ du Défenseur de l’année 2022 dans le Tennessee. Finalement, et d’après les informations de Marc Stein – journaliste pour son propre support – « les inquiétudes soulevées par les Clippers au sujet de l’état de la blessure de Malcolm Brogdon ont conduit à l’échec de l’échange à trois équipes qui devait envoyer Kristaps Porzingis à Boston avant minuit ce soir ». Victime d’une déchirure partielle du tendon du coude, le 6e homme des Celtics avait déjà annoncé devoir passer sur le billard cet été pour s’y réparer le bras droit. Les Clippers n’ont donc pas voulu tenter le pari, et c’est Marcus Smart qui est venu remplacer Malcolm Brogdon dans l’échange à trois équipes. Ça tombe bien : Memphis passait dans le coin et cherchait un vétéran solide et expérimenté, bien dalleux, bien « grit-and-grind ». Zou, Marcus Smart débarque chez les Grizzlies, les Clippers sortent du trade à trois, tout est ficelé et correctement ficelé.

Dans la famille des joueurs « contents de ne pas bouger mais probablement vexés car ils étaient annoncés dans le premier trade », Malcolm Brogdon et Marcus Morris ne se font pas d’illusions. Ils disposent désormais du statut de monnaie d’échange. Leur temps est compté.

Le récap du trade

Marcus Smart à Memphis

Tyus Jones + Mike Muscala + Danilo Gallinari à Washington

Kristaps Porzingis + pick 23 des Grizzlies 2023 + pick des Warriors 2024 (protégé top 4) à Boston

Marcus Smart as a Celtic:

— 10.6 PPG

— 4.6 APG

— 1.6 SPG

— DPOY

Top 3 in points, assists, steals and 3-pointers for the Celtics since being drafted in 2014. pic.twitter.com/ciKu12AGWE

— StatMuse (@statmuse) June 22, 2023