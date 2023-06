Khris Middleton faisait partie des derniers joueurs à devoir annoncer sa décision concernant sa player option hier soir. Sans surprise, l’arrière l’a décliné, avec sans doute un contrat pluri-annuel dans le viseur. Ce devrait être encore avec les Milwaukee Bucks, mais qui sait ?

Le 21 juin représentait la deadline pour tous les joueurs disposant d’une player option sur leur contrat, afin de soit l’activer, soit la décliner. Pour certains, c’est l’opportunité de s’assurer un avenir en NBA, pour d’autres, de toucher un contrat plus élevé que ce que les franchises leur proposeraient à la free agency. À l’inverse, une partie d’entre eux préfèrent repousser cette option pour signer un bail à long-terme et/ou un contrat avec des émoluments plus en phase avec leur statut. Khris Middleton a décidé de rejoindre la deuxième catégorie puisqu’il vient de poliment mettre de côté son option. Sûrement pour signer un contrat longue durée aux Bucks… Ou ailleurs.

L’arrière de Milwaukee avait l’opportunité de rempiler pour une saison supplémentaire et 40 millions de dollars dans le Wisconsin, après un exercice 2022-23 tronqué par les blessures et stoppé au premier tour des Playoffs par le Heat. Khris va ainsi pouvoir tester le marché cet été et jauger sa cote afin d’obtenir le meilleur deal possible. L’info nous est balancée par ESPN, qui nous fait aussi savoir qu’une prolongation avec les Bucks n’est pas à exclure. Ça, ce n’est pas un scoop. D’une part, car on a vraiment du mal à visualiser KM avec un autre maillot que celui des Daims. D’autre part, car c’est déjà les informations qui circulaient depuis plusieurs semaines.

Côté Bucks, la priorité serait bien de prolonger Khris Middleton et Brook Lopez cet été.

Contrats longue durée mieux étalés probables.

Pas de changement du crew majeur, objectif envoyer un message compétitif à Giannis et repartir de l’avant sous les ordres d’un nouveau coach. pic.twitter.com/eUJS3Qgq4K

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 20, 2023

En effet, les dirigeants autour de la ligue s’attendent à ce que l’aventure Khris Middleton à Milwaukee se poursuive. Un contrat de 130 millions sur quatre ans serait dans les papiers, de quoi arranger toutes les parties et repartir de plus belle la saison prochaine avec un Middleton remis de tous ses petits bobos.

Si les pépins physiques le laissent tranquille, le rôle du numéro 22 aux côtés de Giannis Antetokounmpo est clair : apporter du scoring extérieur et défendre sur les lignes arrières adverses. Avec Jrue Holiday, ils forment l’un des tout meilleurs two-way backcourt de la ligue, et ça ne devrait donc pas s’arrêter cet été.

Au final, cette news pourrait s’avérer anecdotique car Khris devrait rapidement re-signer avec Milwaukee sur du long-terme. Mais, en NBA tout va très vite et on imagine très bien des franchises attendre le moindre petit revirement de situation pour s’engouffrer dans la brèche. En même temps, un arrière à 20 points automatiques et de la grosse défense, qui dit non ?

Sources texte : ESPN, Hoops Hype