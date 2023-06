Alors que la TrashTalk Fantasy League a désormais rendu son verdict pour la saison 2022-23, il est temps pour nous de rendre un dernier hommage à ceux qui ont brillé. En particulier Xavier001, le meilleur joueur lors des Playoffs TTFL pour quatre petits points.

Salut Xavier001. Félicitations, tu es le meilleur joueur de TTFL des Playoffs, le Nikola Jokic du jeu cette saison. Tes premières impressions ?

La comparaison avec le vrai MVP de la saison régulière est flatteuse! 😉 Très content d’avoir pu finir en haut du classement ! La saison a été longue et un peu de vacances vont faire du bien!

Tu peux te présenter un peu ? Depuis combien de temps tu joues ?

Alors pour faire hurler les puristes, je dois avouer que je n’ai jamais joué au basket en club mais j’apprécie un beau match à enjeu et tout le folklore autour. J’ai découvert la TTFL il y a 2 ans via Thibaud et Fabien, d’anciens collègues qui cherchaient à lancer une ligue. L’équipe “Boomshakal” est née ! Un gros merci à ces 2 “scouts” qui ont cru en moi.

Comment s’était passée la saison régulière pour toi ? Tu étais déjà suffisamment chaud pour rêver du titre en Playoffs ?

Honnêtement, après quelques bons picks en début d’année c’est rapidement devenu un long calvaire entre les non performances et les DNP. J’ai trusté la dernière place de notre team jusqu’à la fin de la saison pendant que les potes avaient eux bien grimpé au classement. Autant dire que je préfère le format Playoffs, sur une durée plus courte, où la stratégie des picks est plus importante.

Tu l’as évoqué, tu joues aussi en équipe avec Boomshakal. Tu peux nous parler un peu de l’équipe ?

Oui, on est 5 joueurs (amis, collègues) éparpillés un peu partout dans le monde, qui sont bien accros à la NBA, mais qui savent aussi savourer un bon match d’Euroleague. Thibaud a notamment très bien performé en saison régulière, mais a eu un régime riche en carottes sur les Playoffs sur ses gros picks. Notre rookie de la saison Loïs a bien performé aussi, sans oublier Armand qui a été de bon conseil en cas de doutes. On perd de peu nos finales (12 points) mais on reviendra plus fort l’an prochain!

Quels ont été les grands moments de tes Playoffs ? Tu as cru au titre rapidement ?

J’ai eu la chance d’avoirs mes gros picks qui ont bien performé. 11 best picks dont celui de Tatum à 87pts sur son game 7 qui m’a bien replacé. La fin a été plutôt de la gestion. On avait un peu d’avance avec Slaykyo (bon gars d’ailleurs, qui fini 4e avec les honneurs). J’avais hâte de voir Denver plier la finale rapidement car il ne me restait plus grand monde. Un petit coup de stress malgré tout avec NowayD qui est repassé premier un instant avec un Jokic à 71pts. Puis les derniers picks ont permis de repasser devant pour 4 points de mémoire…

Est-ce que tu as quand même pris quelques carottes qui t’ont fait douter ?

Gabe Vincent: une belle bulle! La tentation de le reprendre était là, heureusement j’ai préféré aller voir ailleurs.

Tu peux nous expliquer un peu ta stratégie ? On sait que les Playoffs TTFL sont chauds avec la règle limitant les picks sur toute la durée de la compétition. Plutôt team je mets le meilleur et je vois ce qui me reste ou alors tu as joué l’économie ?

Je trouve ce concept plus intéressant que la saison régulière. Il faut parier sur quelles franchises on voit aller loin dans la compétition, miser d’abord sur les franchise players des équipes qui ne passeront pas le premier tour, anticiper le nombre de matchs restants pour éviter de se retrouver bloqué avec 2-3 gros picks sur un dernier match décisif. Ça demande un peu d’organisation et d’anticipation. Du coup mes decks étaient quasiment préparés sur 2 semaines. A côté de ça, il faut aussi surtout espérer une grosse performance des gros picks, et là ça ne dépend pas de nous!

Maintenant que les Playoffs sont finis et qu’on part pour de longues semaines sans TTFL, que vas-tu faire de tes nuits et de ta vie ?

Préparer la saison prochaine et essayer de recruter pour notre équipe!

Un petit mot ou quelques conseils pour tes adversaires ?

“Trust the process” comme dit l’autre…

Merci beaucoup pour cet échange et bonne continuation. On te souhaite le meilleur.

Merci à vous pour l’organisation!