TrashTalk Fantasy League – TTFL Podcast S3, Épisode 16 : ça va jouer des coudes vénère dans la dernière semaine

Breaking news ! Les chercheurs du Lab viennent de trouver un remède contre… tes carottes. A une semaine de la fin de la saison régulière en TTFL, les plus grands Hexperts du jeu se retrouvent pour dévoiler la recette de leur vaccin miracle.

Qui veut partir en vacances aux Bahamas faire des grasses matinées quand on peut avoir en France tous les lundis matin un doux épisode du podcast référence sur la TrashTalk Fantasy League ? Cette fois c’est l’épisode 16 de la saison 3, attention à ne pas confondre avec l’épisode 16 de la saison 3 de Plus belle la vie : à regarder quand même. Vous connaissez la formule après tous ces épisodes de bons conseils et de bienveillance du Lab, on commence par le récap de la semaine passée, pour mieux apprendre de ses erreurs, comme dirait ce vieux dicton kirghize : « Si tu ne suis pas le récap, les carottes vont pleuvoir ». Ça enchaîne plutôt fort on peut le dire avec la preview de la semaine qui arrive, un sprint final de la saison régulière qui ne peut être conseillé par autre que le Lab. Enfin, un petit point plaisir en mode apéro sur les trophées de la saison, parce qu’il est déjà temps de récompenser les meilleurs alors que l’on va vite devoir enchaîner sur les Playoffs. On profite aussi de cet instant pour rappeler les joueuses et joueurs de TTFL que les matchs de play-in ne seront pas comptabilisés dans la saison et que votre dernier pick de saison régulière sera bien effectué dimanche prochain lors d’une soirée chargée en matchs. Cassage de crâne garanti, bon courage à tous !

Vous avez l’habitude mais on ne le répète jamais assez : n’hésitez pas à mettre votre vie entre les mains du Lab. Après si vous voulez perdre, libre à vous #OpossumMentality. Enfin, si vous voulez les infos en mode Wojnarowski de la TTFL sur Twitter, c’est sur le compte du Lab que ça se passe.