De’Andre Hunter devrait bientôt faire son retour : la semaine commence plutôt bien pour les fans des Hawks

Éloigné des terrains depuis plusieurs semaines maintenant, De’Andre Hunter devrait montrer le bout de son nez très bientôt. En effet, d’après les dernières infos, la pépite des Hawks semble presque prête pour retrouver le parquet après ses pépins au genou droit.

Ça, c’est le genre de nouvelle qui va faire plaisir aux fans des Faucons, qui confirmeront très vite que le lundi est bien le meilleur jour de la semaine. Selon Chris Kirschner, qui suit les Hawks à la loupe pour The Athletic, De’Andre Hunter a pu participer à l’entraînement complet de son équipe samedi, un entraînement avec contact et du cinq-contre-cinq. Dans une rééducation, c’est souvent la dernière étape avant le retour d’un joueur sur les terrains suite à une blessure. Le jeune De’Andre a visiblement franchi cette étape et on peut donc espérer le revoir dès ce lundi pour la rencontre opposant les Hawks aux Wizards. Si l’on en croit le dernier Injury Report de la NBA, Hunter est officiellement listé comme incertain. Traduction, à l’heure de ces lignes, il a une chance sur deux de jouer. On surveillera de près son statut à l’approche du match de ce soir mais même s’il devait le manquer, le sophomore est sur la bonne voie et son retour n’est probablement plus qu’une question de jours désormais. Pour rappel, le gamin de 23 ans est absent depuis le 24 mars dernier, mais sa blessure au genou date de bien avant. Fin janvier, Hunter avait dû quitter ses copains pour ensuite passer sur le billard afin de se faire opérer du ménisque. De retour le 22 mars, De’Andre a participé à deux rencontres avant de retourner à l’infirmerie avec le genou gonflé. Résultat, deuxième petite intervention nécessaire sur son genou au début du mois d’avril. Depuis, Hunter travaille pour essayer de revenir et ainsi reprendre sa belle saison.

Nate McMillan said De'Andre Hunter was able to go through the full practice. Nothing live today but no reports of setbacks. — Chris Kirschner (@ChrisKirschner) May 9, 2021

Parce que oui, avant ses bobos au genou, De’Andre Hunter faisait partie des satisfactions d’Atlanta. 18 matchs joués en tant que titulaire, 17,2 points et 5,4 rebonds de moyenne à 51,4% au tir dont 36,6% du parking et 87,7% aux lancers-francs. Pas mal pour un mec qui est seulement dans sa deuxième saison chez les grands. L’extérieur apportait à la fois un vrai soutien offensif derrière Trae Young ou encore John Collins, mais aussi une polyvalence défensive intéressante. Choisi en quatrième position de la Draft 2019, Hunter commençait vraiment à justifier son statut en montrant ce qu’il avait dans le ventre. On parle donc d’une pièce importante du présent mais surtout de l’avenir des Hawks, et c’est exactement pour cette raison que la franchise d’Atlanta se montre particulièrement prudente à son égard. On peut imaginer que l’ami De’Andre aura des restrictions à son retour sur les parquets, surtout que les Hawks tournent plutôt bien. Aujourd’hui cinquièmes à l’Est avec un bilan de 37 victoires pour 31 défaites, les Faucons ont remporté 23 matchs sur 34 depuis la prise de fonction du nouveau coach Nate McMillan à la place de Lloyd Pierce début mars. Mais si Hunter peut retrouver son niveau pré-blessure et apporter rapidement des deux côtés du terrain, les Hawks risquent d’être encore plus relous à jouer que lors des dernières semaines.

De’Andre Hunter sur le point de revenir, la semaine commence bien pour les supporters des Hawks. On croise les doigts pour que son genou tienne le coup cette fois-ci, car on parle-là d’une vraie pépite qu’on veut absolument voir grandir.

Source texte : The Athletic / NBA