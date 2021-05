Bradley Beal out ce soir et peut-être… toute la semaine : personne n’est prêt pour le 45/18/18 de moyenne de Russell Westbrook, per-sonne

Bradley Beal était sorti sur blessure dans les dernières minutes de la victoire importantissime en prolongation des Wizards, sur le parquet des Pacers samedi soir (132-133). Une IRM a donné des précisions sur la nature du bobo, rien de grave heureusement, mais c’est quand même embêtant là comme diraient nos amis québécois.

Alors que Big Panda venait de claquer 50 points (à 19/31…) en 39 minutes sur la tête des Pacers, il n’a pas pu participer au finish, la faute à une blessure qui l’a empêché de jouer la prolongation sur le parquet d’Indiana. L’arrière des Wizards souffre en réalité de l’ischio-jambier de la jambe gauche et comme l’annonce The Athletic, le bonhomme est incertain pour le reste des matchs de la saison régulière, à savoir les quatre qu’il reste à jouer pour Washington cette semaine (Hawks X2 en déplacement / Cavs et Hornets à la maison). Beal est d’ores et déjà out pour affronter les Hawks ce lundi soir et laissera donc les clés du camion à son acolyte Russell Westbrook qui, ne croyez pas le contraire, va porter les Sorciers à bout de bras (et de paniers-rebonds-passes dé, voire peut-être même interceptions-contres pour un tout ce qu’il y a de plus normal 40-20-20-10-10) en attendant son copain à la gare du play-in pour embarquer avec lui.

Injury report for Monday’s #WizHawks: Bradley Beal (left hamstring strain) is out. — Washington Wizards (@WashWizards) May 9, 2021

Injury update on Bradley Beal: left hamstring strain; he will be evaluated further tomorrow. — Washington Wizards (@WashWizards) May 9, 2021

Beal underwent MRI today that ruled out significant injury to the hamstring, sources said. But he is ruled out Monday vs. Atlanta and his status is uncertain for the remaining regular season games Wednesday, Friday and Sunday. https://t.co/nCQtnwBwpX — Shams Charania (@ShamsCharania) May 9, 2021

« Je savais que c’était un peu tendu en deuxième mi-temps. Sur la première action de la deuxième, je me suis tordu la cheville… Je suis retourné sur le terrain mais mon ischio-jambier a commencé à tirer. Je n’ai pas voulu y penser, j’ai continué à jouer. Je pense que sur le lay-up face à Doug McDermott qui nous a donné un point d’avance, ça s’est intensifié un peu et ensuite le floater que j’ai manqué à la fin, ça m’a définitivement fait plonger. » — Bradley Beal à ESPN après le match Pacers – Wizards

Malgré ce petit gros couac en plein rush de fin de saison régulière pour les joueurs de la capitale, qui ne sont plus très loin de composter leur ticket pour le play-in, l’IRM passée par Bradley Beal n’a rien révélé de grave et le deuxième marqueur de la Grande Ligue devrait pouvoir retrouver les parquets dans pas trop longtemps. C’est évidemment le scénario qu’on espère. On sait qu’il faut faire particulièrement gaffe avec les blessures à l’ischio, car c’est un muscle très sensible qui peut vite péter si on force dessus. Et même si Westbrook est énorme en ce moment, les Wizards n’iront nulle part sans Bealou. Juste pour rappel, si la saison régulière de Beal devait s’arrêter ici, le natif de St. Louis terminerait avec une moyenne de 31,4 points (career high et deuxième saison de suite à +30) à 48,9% au tir (career high), 4,7 rebonds et 4,4 assists de moyenne en 59 matchs.

C’est ballot, ça saoule, ce n’est pas cool, tout ce que vous voulez comme expression has-been mais Bradley Beal risque bien de louper la fin de saison régulière. Même avec un Big Panda apte à grignoter le bambou du cercle, les Wiz souhaiteront peut-être malgré tout le laisser à l’infirmerie pour le ressortir batteries chargées à 100% en vue de l’échéance la plus importante de leur exercice 2020-21 : ze play-in.

Source texte : The Athletic/ESPN