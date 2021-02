De’Andre Hunter va se faire opérer du ménisque : plusieurs semaines d’absence attendues, la douche froide pour les Hawks

Alors que les Hawks restent sur une victoire en quatre matchs, ils vont donc devoir redresser la barre… sans De’Andre Hunter ! Blessé au ménisque et déjà absent depuis plusieurs jours, l’ailier d’Atlanta va devoir passer par la chirurgie pour se soigner. Premier pronostic : plusieurs semaines d’absence…

Aucune blessure ne fait plaisir mais il y en a certaines qui font vraiment mal surtout quand on s’attache à un joueur, jeune qui plus est. Très bon cette saison avec les Hawks, De’Andre Hunter va donc sans doute manquer plusieurs semaines de compétition à cause d’une blessure au ménisque. Déjà absent depuis une semaine pour soigner son genou, Dede a vraiment bobo et c’est une vraie tuile pour Lloyd Pierce et son staff. On l’a appris en cours de soirée par le biais de Sarah K. Spencer qui suit les Hawks pour AJC, une information ensuite reprise en chœur et en pleurs par plusieurs insiders.

De’Andre Hunter will undergo a lateral meniscus arthroscopic debridement procedure on Monday, Hawks say. An update on Hunter’s recovery plan will be provided about two weeks following the surgery. — Sarah K. Spencer (@sarah_k_spence) February 7, 2021

Il est ici fait référence à une update quinze jours après l’opération pour faire le point sur l’état de Hunter mais cela pose un certain nombre de questions : quand aura lieu l’opération, combien de temps mettra-t-il pour récupérer pleinement ses moyens ? De là à imaginer qu’il puisse rater tous les matchs avant le break de la NBA il n’y a qu’un pas, mais qu’on ne fera pas pour le moment. Toujours est-il que c’est une grosse perte pour les Hawks dans leur quête des Playoffs.

Plombés par les blessures depuis le début de saison (Rondo, Gallinari, Bogdanovic, Dunn, Okongwu notamment), c’est un nouveau coup dur pour une équipe qui cherche ses automatismes et qui, malheureusement, se retrouve souvent à devoir bricoler pour combler l’absence d’untel ou untel. De’Andre Hunter était le troisième meilleur scoreur de l’équipe mais aussi l’un de ses (le ?) meilleurs défenseurs sur les ailes, c’est donc une perte des deux côtés du terrain qui se profile avec cette blessure. En son absence, on peut s’attendre à voir Cam Reddish gagner en temps de jeu et lancer enfin sa saison alors que Danilo Gallinari sera peut-être encore plus sollicité en attaque. L’Italien fait son retour en douceur après ses multiples pépins mais c’est surtout en tant que groupe qu’on attend une réaction pour compenser la perte de la jeune pépite de Géorgie.

De’Andre Hunter absent au moins deux semaines pour un problème au ménisque, c’est la tuile pour les Hawks. Dans le dur depuis quatre matchs, on imagine bien que Lloyd Pierce et son staff auraient préféré un meilleur verdict alors qu’ils ont Boston, Denver, Dallas et San Antonio au programme en février… Action ? Allez, réaction.

Source texte : AJC