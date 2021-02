Larry Nance Jr. absent quatre à six semaines : fracture du doigt détectée, rude à Cleveland s’annonce le mois de février

C’était le grand bal des blessés en cette nuit de Super Bowl. Après De’Andre Hunter, on a appris que Larry Nance Jr. allait lui aussi squatter l’infirmerie quelques temps. Le fils de l’ancienne icône de Cleveland va devoir rester sur la touche pendant plusieurs semaines après s’être fracturé le doigt. On a mal pour lui, et on a mal pour les Cavs…

Serait-il possible qu’on nous laisse nos bons joueurs cinq minutes ? Quand c’est pas le COVID qui envoie untel à l’isolement, c’est donc une blessure qui le bloque à l’infirmerie. Désolé Kevin Love on ne parle pas de toi, mais plutôt de Larry Nance Jr, l’une des belles stories de ce début de saison à Cleveland. Et ce sont Adrian Wojnarowski et Brian Windhorst d’ESPN qui ont annoncé la mauvaise nouvelle.

Reporting with @WindhorstESPN: Cleveland F Larry Nance Jr., is expected to be lost four-to-six weeks with a fractured finger on his left hand, sources tell ESPN. Nance will likely undergo surgery. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 7, 2021

« L’ailier-fort de Cleveland Larry Nance Jr. devrait manquer quatre à six semaines à cause d’une fracture d’un doigt de la main gauche. Nance va probablement devoir se faire opérer. »

Excellent en défense au point de figurer dans notre premier ranking pour le DPOY, l’ancien des Lakers était depuis le début de saison l’une des garanties qualité de cette jeune mais surprenante équipe des Cavs. Non seulement il faisait grave le taf en défense (deuxième intercepteur de la ligue) mais il pouvait aussi briller en attaque dans un rôle de couteau-suisse capable de bien lire le jeu. Avec trois défaites consécutives dans les dents mais aussi un calendrier pas évident à préparer (Phoenix, Denver, Portland, L.A Clippers et Warriors pour les cinq prochains matchs), il va désormais falloir se poser les bonnes questions pour Koby Altman. Le groupe va-t-il tenir le coup sans son meilleur défenseur ? Hum, Isaac Okoro, au boulot. Si les défaites continuent à s’enchaîner, faudra-t-il commencer à penser à la suite en activant certains mouvements (Drummond) ? Autant de questions qui trouveront sans doute une réponse dans le prochain mois mais en attendant, il va falloir bricoler puisque Kevin Amour (qui s’est récemment fiancé tiens) n’est toujours pas prêt à reprendre la compétition. Taurean Prince – que l’on a vu à son avantage sur les derniers matchs – va sans doute récupérer le créneau du poste 4 à moins que l’ami J.B. Bickerstaff nous sorte un lapin du chapeau avec un duo inattendu genre Twin Towers (Allen-Drummond). Ouh, on a mal à notre spacing rien qu’à balancer ça.

Larry Nance Jr. sera donc sur la touche pour quatre à six semaines et c’est un vrai coup dur. Cleveland est déjà dans le dur depuis quelques matchs et il va maintenant falloir faire sans celui qui était l’un des plus réguliers sur ce début de saison et un leader pour ce jeune groupe. Allez ! On s’accroche les Cavs !

Source texte : ESPN