Le replay du podcast 100% TTFL – épisode 11 : le Lab fait le point au bout d’un tiers de la saison, s/o à ceux qui ont atteint le checkpoint

Vous le connaissiez, vous le dégustiez, vous en profitiez pour comparer vos decks la saison passée… le TTFLPodcast est de retour ! Une heure de discussion chaque dimanche soir, pour parler de la TTFL entre passionnés, c’est reparti pour une nouvelle saison.



Qui dit reprise de la NBA dit reprise de la TTFL, et avec elle ses réveils souriants mais également brumeux. Pour vous accompagner tout au long de votre route cette saison ? Le Lab répondra une fois de plus présent, afin de commenter vos performances, de vous féliciter, de se foutre de la gueule des hell picks et tutti cuanti. De manière plus générale ? Un podcast, chaque dimanche soir, qui reviendra sur la semaine écoulée et celle à venir, avec toutes les infos utiles afin d’éviter les carottes matinales. Pour ce onzième épisode ? On prend une grande respiration et on fait le point au bout du premier tiers de la saison. On ne compte plus les victimes de DNP et les participants qui sont rentrés de plein fouet dans le rookie wall pour ceux qui découvraient le jeu cette année. Après être revenus sur les tops et les flops de cette nouvelle semaine, nos amis du Lab vont profiter de ce checkpoint symbolique pour évoquer la course aux différents trophées parmi les joueurs de TTFL, du MVP au MIP en passant par le ROY pour les petits nouveaux qui ont rejoint ce grand manège il y a seulement quelques mois. Il sera ensuite temps de réaliser une petite preview du Deck 10 et des pièges à éviter en cette semaine festive. Et s’il fallait retenir un conseil, c’est de toujours jeter un petit coup d’oeil aux tableaux du Lab entre deux bouchées de foie gras pour ne pas passer à côté d’un DNP qui pourrait vous gâcher Noël.

Et si vous souhaitez des infos quotidiennes sur la TTFL ? Un compte Twitter à suivre, celui du Lab ! Vous y retrouverez tout ce qu’il faut savoir sur la TrashTalk Fantasy League, avec la touche de sympathie habituelle.