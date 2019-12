NBA Top 5 du jour : Chris Boucher a préparé du hachis de Mavericks, bon appétit !

Une nuit de plus dans le grand livre de l’histoire NBA, et certains ont évidemment profité de l’occasion pour faire le spectacle. Que s’est-il passé de plus fou cette nuit ? Qui est allé le plus haut ? C’est ici que ça se passe, et on vous laisse aller à la salle pour tenter de reproduire ce que vous allez voir ci-dessous. Let’s go.

Qui dit nouvelle saison dit nouvelle formule, et cette année TrashTalk profitera du Top 10 pour vous informer chaque matin de tout ce qu’il faut savoir pour faire le malin à la machine à café. A vot’ service ma bonne dame, ça nous fait plaisir.

Ça s’est passé un 23 décembre

1990 : fin de la rencontre entre les Celtics et les Hawks qui a débuté 26 jours plus tôt avant d’être interrompu à cause d’un parquet rendu impraticable par la condensation de la glace présente juste en-dessous.

fin de la rencontre entre les Celtics et les Hawks qui a débuté 26 jours plus tôt avant d’être interrompu à cause d’un parquet rendu impraticable par la condensation de la glace présente juste en-dessous. 1992 : un autre jour au bureau pour Michael Jordan qui passe 57 points aux Wizards pour célébrer la 200ème victoire en carrière de Phil Jackson en tant que head coach NBA.

un autre jour au bureau pour Michael Jordan qui passe 57 points aux Wizards pour célébrer la 200ème victoire en carrière de Phil Jackson en tant que head coach NBA. 1994 : Dana Barros débute une série de 58 matchs consécutifs avec au moins une bombe à trois points larguée à chaque match. Le pauvre ne savait pas encore que des fous furieux comme Kyle Korver ou Stephen Curry allaient passer derrière lui.

Dana Barros débute une série de 58 matchs consécutifs avec au moins une bombe à trois points larguée à chaque match. Le pauvre ne savait pas encore que des fous furieux comme Kyle Korver ou Stephen Curry allaient passer derrière lui. 1997 : Phil Jackson valide son 500ème succès dans sa carrière d’entraîneur, on vous laisse vous reporter à 1992 mais on est sur un bon petit rythme.

Phil Jackson valide son 500ème succès dans sa carrière d’entraîneur, on vous laisse vous reporter à 1992 mais on est sur un bon petit rythme. 2007 : Kobe Bryant devient le plus jeune joueur de l’histoire à atteindre 20 000 points en carrière à 29 ans et 122 jours.

C’était il y a un an pile poil

Ils sont nés un 23 décembre

1962 : Jerry Reynolds

2000 : Sekou Doumbouya

On notera également que c’est aujourd’hui la fête des Armand, l’occasion de découvrir l’existence d’Armand Cure, un obscur participant de la saison 1946-47 de BAA avec les Providence Streamrollers. 0,8 point de moyenne en 12 matchs, le genre de mec qui pèse dans une équipe. Un petit détour sur sa fiche Wikipédia égayera votre journée… ou pas. Alors surtout ne nous dites pas merci pour l’info inutile du jour. C’est cadeau, en plus il parait que c’est de saison.