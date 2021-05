Et si Carmelo Anthony fait toute sa carrière à Denver ? Les Enquêtes de TrashTalk

Pendant de nombreuses semaines, le lundi était synonyme de Top 100 all-time, avec son lot de débats, de discussions et d’amitiés brisées. Une énorme aventure, qui méritait une belle suite pour continuer à régaler notre communauté préférée. Les Enquêtes de TrashTalk sont désormais de retour rien que pour vous, parce que le lundi reste le meilleur jour de la semaine, tout simplement.

L’Enquête TrashTalk du jour nous emmène dans le Colorado ! Il fut un temps où Carmelo Anthony était la star des Nuggets, et pas Nikola Jokic. Drafté en 2003 par Denver, Melo s’était imposé comme l’un des meilleurs scoreurs de la NBA dans la Mile High City. Une Finale de Conférence Ouest épique en 2009 face aux Lakers, un avenir radieux, quand soudain… paf, Anthony est transféré à New York suite à une décision de carrière qu’on peut revisiter aujourd’hui. Mais que se serait-il passé si Carmelo avait fait toute sa carrière à Denver ? Palmarès inchangé ? Masai Ujiri inconnu ? Et Jokic dans une autre franchise ? On passe à table !!

Comme d’habitude, on dit ce qu’on mange, on récapitule les faits et on mène l’enquête. Ça dure trois quarts d’heure et c’est parfait pour lancer la semaine.