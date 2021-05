Le programme beIN Sports de la semaine en NBA : c’est l’heure du sprint final, on part clairement sur sept jours d’hibernation

Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir, pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

Mais oui, mais oui, c’est déjà la fin de la saison régulière édition 2020-21. Dix matchs en moins par équipe, et nous voilà déjà au bout après quatre mois et demi de lutte acharnée. Alors pour clôturer en beauté, on aura deux matchs hyper touchy pour les Blazers en déplacement en back-to-back chez les deux leaders de la Conférence Ouest mercredi et jeudi. Sinon, le Lakers – Knicks de mardi attirera forcément du monde puisque l’on parle des deux fan bases les plus représentées dans l’Hexagone. Et enfin, il faudra garder quelques forces pour le feu d’artifice final, le week-end prochain. 6 matchs le samedi, 15 le dimanche ce qui signifie que toutes les franchises seront sur le pont la même nuit. Du pratiquement jamais vu. Si le programme de la NBA et de beIN Sports ne sont pas encore fixés à l’heure actuelle, vous pouvez déjà poser votre lundi en prévision de ce long marathon. Avec un peu de chance et si on leur demande gentiment, les équipes de NBA Extra nous préparent peut-être même un multiplex pour dimanche. En tout cas ici on signe tout de suite !

Dans la nuit du lundi 10 mai

Cleveland Cavaliers – Indiana Pacers à 1h30 (beIN 4)

San Antonio Spurs – Milwaukee Bucks à 2h30 (beIN 1)

Dans la nuit du mardi 11 mai

Charlotte Hornets – Denver Nuggets à 1h (beIN 4)

Los Angeles Lakers – New York Knicks à 4h (beIN 1)

Dans la nuit du mercredi 12 mai

Atlanta Hawks – Washington Wizards à 1h30 (beIN 4)

Utah Jazz – Portland Trail Blazers à 3h (beIN 1)

Dans la nuit du jeudi 13 mai

New York Knicks – San Antonio Spurs à 1h30 (beIN 4)

Phoenix Suns – Portland Trail Blazers à 4h (beIN 1)

Dans la nuit du vendredi 14 mai

Dallas Mavericks – Toronto Raptors à 3h (beIN 1)

Houston Rockets – Los Angeles Clippers à 3h (beIN 4)

Dans les nuits du samedi 15 mai et du dimanche 16 mai

Programme et horaires indéterminés

On imprime gentiment le programme beIN Sports, on se l’affiche dans l’entrée ou au bureau, et ainsi on ne perd aucune goutte de ce qui sera proposé cette semaine sur la chaîne ! Pendant ce temps-là, on va acheter un peu de café…