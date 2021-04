TrashTalk Fantasy League – TTFL Podcast S3, Épisode 12 : un mois à tenir pour finir le marathon, alors par ici les bons tuyaux

Si chaque lundi on vous offre deux petites heures de TTFL sur YouTube ce n’est pas car l’auteur de cet article est actuellement neuvième au général mais bien parce que toute l’équipe du TTFL Lab est à pied d’œuvre 7/7 et H24 pour vous accompagner dans cette guerre des nerfs. Alors envoyez le douzième épisode de la saison et soyez prêts, car la dernière ligne droite pointe le bout de son nez.

Repérer les jours parfaits pour caler un Nikola Jokic quand il n’y a que cinq matchs, savoir quand Joel Embiid sera laissé au repos, s’informer du fait que tout le monde fait 70 face aux Blazers, voilà donc le genre de conseils que vous distille le Lab chaque jour de la saison, entre autres dizaines de bons plans, si bien que le travail est tellement bien mâché qu’il ne vous reste que le plus simple à faire : mettre un joueur chaque soir dans votre deck, en un click. Seul conseil maison ? Ne suivez pas le pick… du Lab, justement, car on ne sait que trop qu’en TTFL un bon conseiller est rarement un bon joueur, et inversement.

Après une semaine globalement bien fournie en carottes (Nikola Jokic et Damian Lillard à 22, Luka Doncic à 30, etc etc), on repart donc pour la dernière ligne droite, une grosse trentaine de picks à assurer pour se la raconter quand vous serez Top 100, ou pour vite penser à la saison prochaine si vous êtes 14 257ème.

Une semaine de plus à étudier les match-ups avec les potos du Lab, une semaine de plus pour savoir dans quelle catégorie de joueurs vous vous trouvez. Allez hop, on beurre sa biscotte, et on clique sur play !