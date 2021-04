La BIG3 League fera son retour en juillet : grande nouvelle, connaissant les bougs ils sont capables de jouer avec des masques

Si vous aimez le basket mais que vous aimez encore plus vous taper des barres en pleine nuit et absolument seul dans votre délire, cette nouvelle vous ravira sans doute au petit matin. La BIG3 League fera son retour en juillet après un an sur le bas-côté pour les raisons que vous savez, et avec elle la promesse de tout un tas de… grand n’importe quoi. Allez, teasing.

Si vous pensiez que les évènements basket de l’été seraient les Finales NBA début juillet, la sortie de Space Jam 2 le 16 ou encore les Jeux Olympiques de Tokyo, laissez-nous vous informer très poliment que vous vous mettez le doigt dans l’œil. Non, car le main event estival aura bien lieu à partir du 10 juillet entre Las Vegas et New Orleans, avec le début de la quatrième saison de Big3 League. Mais si, vous savez, la BIG3 League, ce doux délire mis en place par le tonton Ice Cube et le producteur Jeff Kwatinetz, réunissant autour d’une compétition de 3×3 aux règles… bizarres d’anciennes gloires de la NBA, notamment, coachées le plus souvent par d’autres anciennes gloires de la NBA, notamment.

Joe Johnson, Josh Smith, Amar’e Stoudemire, Glen Davis, Greg Oden ou Mario Chalmers pour ne citer que les stars de la dernière saison, Gary Payton, George Gervin, Rick Barry, Julius Erving et bien d’autres légendes sur les bancs, et tout un entertainment aussi addictif que décousu imaginé par le duo sus-cité, qui ne manquera donc pas de faire causer cet été. Match sur demi-terrain, la première équipe qui score 60 points a gagné, le shoot à 4-points instauré, et même la possibilité de contester une faute avec un… un contre un, sorte de VAR mais pour les mecs bourrés, tant de détails qui vous obligent d’ores et déjà à réserver quelques chaudes soirées d’été même si l’on ne sait pas encore quels seront les joueurs qui composeront les rosters d’équipes dont les noms sont également incroyables, puisque l’on peut assister dans la même soirée à des matchs opposant les Aliens au Bivouac ou à la Trilogy face aux Enemies. A noter également que les matchs se dérouleront à la fois à Las Vegas et à la Xavier University de Louisiane, connue pour être la première université HBCU ayant eu la volonté de servir la communauté noire.

Vous l’aurez compris, on parle de basket sans trop de basket, mais on parle d’un spectacle à mater détendu en se goinfrant dans le canapé. Le sérieux laissé au placard, parfois ça fait du bien, et on se donne donc rendez-vous dans un peu plus de trois mois pour kiffer ensemble un cross de Glen Davis sur Hasheem Thabeet ou un game winner de Tayshaun Prince sur la tête de Matt Bonner. Détendu on vous a dit.