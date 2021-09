Joe Johnson ne ferme pas la porte à un retour en NBA : en même temps, la BIG3 League, ça devient un peu trop facile pour Iso Joe

Si vous avez suivi la BIG3 League cet été avec nous, vous êtes forcément arrivés à cette conclusion : Joe Johnson est toujours capable de faire du sale. Même à 40 piges, Iso Joe a encore de très beaux restes et il ne compte pas fermer la porte à un potentiel retour en NBA.

Déjà MVP de la BIG3 League en 2019, Joe Johnson a remis le couvert lors de la saison 2021. Et même s’il n’a pas décroché le titre final cette année, préférant laisser cette récompense à l’équipe de Jarrett Jack, Iso Joe a régalé la galerie grâce à ses qualités de scoreur et de un-contre-un (presque 23 points de moyenne en BIG3 cette année). Clairement, même si on sait que la ligue d’Ice Cube ressemble à un gros bordel, Johnson a prouvé une nouvelle fois que le basket, c’est dans le sang chez lui. Et faut pas oublier non plus qu’en février dernier, le bonhomme avait participé (avec Isaiah Thomas) à deux matchs de qualification pour la FIBA AmeriCup 2022 avec Team USA, terminant avec une moyenne très correcte de 11 points par match dans les deux victoires de son équipe. Enfin, il avait également brillé lors du Basketball Tournament en juillet 2020, en plein COVID. Bref, Iso Joe a quelques arguments. De quoi envisager un retour en NBA avant de raccrocher les sneakers ? Pourquoi pas. En tout cas, le principal intéressé ne veut pas fermer la porte à cette possibilité si l’on en croit ses propos à TMZ Sports.

« Non, je n’en ai pas encore fini. On verra ce qui se passe. On verra, on verra. Je n’ai rien à dire de définitif, pour être honnête. Mais je vais continuer pour tenter d’accomplir ce que je veux. »

Impossible pour Joe Johnson d’arrêter le basket pour l’instant, pas quand on a autant de talent et encore tellement de paniers à marquer. Reste à voir si une opportunité en NBA peut encore se manifester à 40 balais, lui qui n’a pas joué le moindre match dans la Grande Ligue depuis 2018. Iso Joe évoluait chez les Rockets à l’époque et a tourné cette saison-là à 6,8 points et 3,1 rebonds de moyenne à 40,6% de réussite au tir, sous les couleurs d’Utah et Houston. Depuis, pas de vraie ouverture pour Iso Joe mis à part un workout avec les Pistons avant la saison 2019-20 et un autre avec les Bucks en avril dernier. Difficile donc d’imaginer un retour de Johnson dans la NBA aujourd’hui, même s’il pourrait sans doute planter quelques ficelles en sortie de banc et apporter une expérience précieuse à certains young bloods.

Sept fois All-Star durant sa carrière et possédant plus de 20 000 points au compteur, Joe Johnson était l’un des attaquants les plus doués de la NBA entre 2005 et 2015. Et il est loin d’avoir tout perdu, car le scoring c’est un peu comme le vélo. Est-ce qu’il retrouvera un spot dans la Grande Ligue ? Ça s’annonce compliqué mais pas grave, on aime bien le voir faire des dingueries en BIG3 League.

Source texte : TMZ Sports