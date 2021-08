BIG3 League, semaine 5 : Dusan Bulut et Joe Johnson régalent, de quoi nous faire sourire avant d’arrêter de respirer la nuit prochaine

Comme d’habitude, entre deux-trois moments importants du calendrier basket, on se fait une petite pause WTF avec la meilleure ligue du monde (d’après Ice Cube), la BIG3 League. Oubliez les JO (on sait que c’est impossible), la Free Agency, on est là pour les dingueries de Joe Johnson et tous ses potes.

Alors que nos journées sont désormais remplies de joie, mais aussi de stress, on a besoin de se détendre un peu, et ne vous inquiétez pas pour ça, la BIG3 est là pour nous faire kiffer, pour faire redescendre notre rythme cardiaque. Si jamais vous découvrez cette ligue, dites-vous que les stars ici sont Joe Johnson, Leandro Barbosa ou encore Donte Greene… Vous êtes étonnés que ces papys jouent encore ? Vous ne savez pas qui c’est le dernier nom cité ? Et bah bienvenue en BIG3 League ! Et s’il y en a bien un qui a cartonné dès son deuxième match post-JO, c’est Dusan Bulut, qui a appris ce qu’était le 3×3 à Nate Robinson et Jason Richardson. À peine rentré en Serbie avec une médaille de bronze autour du cou, Dusan est parti au Power pour se frotter aux anciens NBAers qui ont la flemme de raccrocher les baskets. Et bim, deuxième soirée de match, deuxième meilleur scoreur de la soirée. Aux côtés du grisonnant Cuttino Mobley (14 points, 6 rebonds), Bulut s’est offert une ligne de stats plus que sérieuse avec 27 points et 3 rebonds.

Le petit nouveau Dusan cartonne déjà ? De quoi inquiéter Joe Johnson ? Loin de là. Le futur proprio de la ligue, fin du moins le seul vétéran qui a encore des restes plus que sérieux, a offert une cinquième victoire de suite aux Triplets, maintenant leur série d’invincibilité. Pourtant, les tenants du titre n’auront pas eu un match facile face aux 3 Headed Monsters de Calvin Kevin Murphy et Reggie Evans. Sous l’impulsion d’un Murphy à 29 points, et du gros barbu Reggie maladroit mais solide défensivement et au rebond (8 points, 11 rebonds), les Monstres à trois têtes auront longtemps accroché les Triplets d’Iso Joe, qui se sera offert un joli double-double (25 points, 11 rebonds) pour guider les siens à la victoire, bien aidé par ses coéquipiers. Voilà, vous l’aurez compris, les ‘ricains ne vont p’têtre pas kiffer l’arrivée d’un Serbe qui domine facilement, mais notre cher Joe Johnson va continuer de briller pour éclipser les performances de Bulut. Ah oui, et les Aliens et le Bivouac ont encore perdu, mais pour ceux qui connaissent un peu (vous êtes trois en France), vous savez que c’est une habitude, ce sont un peu les Kings de la BIG3 League.

Voilà, voilà, maintenant vous êtes à jour sur la BIG3, en espérant que vous ayez pu souffler un coup avant de vous ronger les ongles devant la demi de Marine et toute la team, ou devant la grande finale face à Team USA cette nuit. N’oubliez pas, si jamais vous commencez à avoir le cardio qui monte un peu trop, on se pose tranquillement devant une mixtape d’Iso Joe et ça ira tout de suite mieux, toute façon cette ligue est un bordel donc ça vous fera rire au moins.

Stop us if you’ve heard this one before… @TheJoeJohnson7 nails the TOUGH shot pic.twitter.com/PvhLQhcKtE — BIG3 (@thebig3) August 6, 2021

Résultats :

Ghost Ballers vs Company : 50 – 38

Power vs Tri-State : 50 – 47

Killer 3’s vs Bivouac : 50 – 30

Ball Hogs vs Trilogy : 50 – 43

Triplets vs 3 Headed Monsters : 51 – 45

Aliens vs Enemies : 50 – 42

Source texte : BIG3