BIG3 League, semaine 4 : entre les Jeux Olympiques et la Free Agency, on avait presque oublié de parler de la meilleure ligue du monde

Les quarts de finale des JO ? Ok. La Free Agency ? Mouais. Place à la BIG3 League, la ligue la plus suivie de la planète basket en ce moment (presque). Allez, on oublie toute notion logique du basket et on va faire un petit tour par Dallas pour voir ce qu’il s’est passé sur cette quatrième semaine de compet’ et mine de rien, les papys ont de bons restes, même après quatre matchs.

Des spots à 4 points, des 1 contre 1 pour challenger une décision de l’arbitre, des frustrés de la balle orange qui ne veulent pas prendre leur retraite. Si avec ça on a pas la recette parfaite pour avoir des matchs complètement WTF, rajoutez y des grands écrans et un parquet noir pour toujours plus de flow et ça vous donne la BIG3 League. Après un petit passage à Las Vegas, la Ligue d’Ice Cube arrivait à Dallas ce week-end, histoire d’occuper les Texans en l’absence de Luka Doncic. Joe Johnson, Leandro Barbosa, c’est à vous maintenant, parce qu’on commence à se lasser un peu des JO (mdr).

GHOST BALLERS VS BALL HOGS : 50-35

Les deux premières équipes à fouler le parquet de l’American Airlines Center, maison des Mavs, étaient les Ghost Ballers, coachés par George Gervin, et les Ball Hogs du duo infernal Leandro Barbosa – Jodie Meeks. Tiens, et pendant qu’on parle de la superstar brésilienne (dans un monde parallèle), Leandro a été tout simplement MONS-TRU-EUX : 20 points et 7 rebonds avec deux shoots à 4 points. Le problème, c’est qu’à part Jodie Meeks (11 points, 7 rebonds), aucun des Hogs n’a été capable d’aider leur leader et les Ghost Ballers ont déroulé, sous l’impulsion de Mike Taylor (22 points) en première mi-temps, et Chris Johnson (15 points et 12 rebonds) en deuxième.

KILLER 3’S VS POWER : 50-41

Donte Greene vs Royce White, c’était un peu le fil conducteur de cette deuxième rencontre et à la fin, c’est Donte qui a eu le dernier mot, offrant aux Killer 3’s leur deuxième victoire de la saison. Dans une victoire inattendue face au Power, Greene a inscrit 23 points et 11 rebonds, et pour honorer le nom de son équipe, il a inscrit trois paniers derrière l’arc. En face, Cuttino Mobley a été inexistant et le Serbe Dusan Bulut, star du 3×3 dans son pays et tout juste rentré des Jeux avec une médaille de bronze, faisait ses débuts dans la ligue du lol, des débuts discrets mais réussis (9 points, 4 rebonds et 2 passes).

TRIPLETS VS ENEMIES : 50-39

Comme d’habitude, Joe Johnson joue chacun de ses matchs de BIG3 comme si c’était les Finales NBA et comme d’habitude, les Triplets repartent avec la victoire. Pour maintenir leur série d’invincibilité, Iso Joe a inscrit 23 points et pris 15 rebonds, les Enemies se seront bien battus en deuxième mi-temps, après avoir mangé un 26-9 en première, mais Elijah Stewart (16 points, 9 rebonds) était trop seul, lui qui s’est offert un vrai duel à 3-points contre Jannero Pargo (17 points, 3 rebonds). Le shooteur des Enemies, et même seul bon joueur de leur équipe ce week-end, a inscrit quatre paniers derrière l’arc contre cinq threes pour Pargo, bien aidé par les kick-out de Joe.

3’S COMPANY VS TRI-STATE : 45-50

La star de Tri-State, le quarantenaire Jason Richardson, était absent ce soir (apparemment il regardait les mix-tapes de ses 20 ans), mais pas de problème, les siens ont géré et son remplaçant Justin Dentmon a été plus que précieux (16 points, 4 interceptions) pour aller chercher cette win. Mais ce match était marqué par le duel Nate Robinson vs Mario Chalmers, histoire de nous replonger quelques instants dans un Heat-Knicks de la fin des années 2000. Et on a eu le droit à un vrai duel de snipers entre un Mario Chalmers inscrivant 26 points, dont 4 shoots derrière l’arc et un à 4 points, et un Nate Robinson qui a planté trois shoots de loin. Bon, même si cette ligue est sacrément tarée, ça fait plaisir de voir des vétérans NBA se la donner en 3×3.

ALIENS VS TRILOGY : 32-50

Si les Triplets continuent d’enchaîner les victoires, les Aliens de Greg Oden, eux, n’ont toujours pas gagné un seul match. Comme quoi, même en BIG3, l’ami Greg n’est toujours pas chanceux. Et leurs bourreaux du jour étaient cette fois-ci les Trilogy de Jarrett Jack et d’Isaiah Briscoe (sûrement un joueur généré par 2K). Au repos quasiment toute la deuxième mi-temps, Jarrett Jack, sans forcer, a été injouable, inscrivant 21 points, bien aidé par l’un de nos hustlers préférés Amir Johnson (10 points, 5 rebonds) et Isaiah Briscoe (12 points et 4 rebonds). Les Aliens galèrent toujours en attaque, Jarrett Jack était en mode MVP, aussi chelou que cela puisse paraître, et du coup ça donne une quatrième défaite en autant de matchs pour les Aliens.

BIVOUAC VS 3 HEADED MONSTERS : 48-51

Dernier match de la soirée, lui aussi sans surprise, parce que nos Sacramento Kings de la BIG3, le Bivouac (quel nom claqué) de Will Bynum et Quincy Miller, continue d’enchaîner les défaites, et cette fois, c’était contre les 3 Headed Monsters. Pourtant, cette fois-ci, ils ne seront pas passés loin de leur premier succès, mais c’était sans compter la blessure à la cheville de Quincy Miller en deuxième mi-temps, alors qu’il était le meilleur marqueur de la soirée (19 points). Du coup, Reggie Evans (20 points, 17 rebonds) en a profité, et a mené les Monstres à trois têtes à la victoire, à l’aide d’un Rashard Lewis des grands soirs.

Ça y est, maintenant vous êtes à jour sur les matchs de la BIG3 League et on vous libère si vous voulez allez voir les autres jouer à la baballe à Tokyo, mais entre nous, sans spots à 4 points, ça n’a pas vraiment la même saveur. Joe Johnson > Luka Doncic, c’est tout ce qu’on a à dire, mais n’oubliez pas, pour regarder la Big3, oubliez tout ce que vous connaissez du basket, et remplacez ça par un seul mot d’ordre : WTF.

Le classement