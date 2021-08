Désormais agent libre, Andre Iguodala pourrait signer aux… Warriors : tiens, y’a deux trois souvenirs qui remontent tout d’un coup

Libéré par le Heat qui a choisi de décliner sa team option hier, Andre Iguodala se retrouve sur le marché des agents libres et on se demande dans quelle franchise l’ailier vétéran poursuivra sa carrière. Spoiler, un retour chez les Warriors serait dans les cartons…

Parmi les grands visages de la dynastie Warriors de ces dernières années, on a évidemment Stephen Curry, on a Klay Thompson, on a Draymond Green, sans oublier évidemment le coach Steve Kerr et Kevin Durant pour ses trois années de « bons et loyaux services ». Mais comment ne pas citer Andre Iguodala dans ce groupe-là ?! On parle du MVP des Finales 2015 (désolé Steph), on parle d’un membre hyper précieux du collectif de Golden State des deux côtés du terrain à travers sa polyvalence et son intelligence, on parle d’une présence importante dans le vestiaire avec son leadership et son expérience. Bref, Iggy, c’est tout ça, et les Warriors n’auraient sans doute pas accroché trois bannières au plafond sans la présence d’Andre. Et aujourd’hui, Iguodala pourrait donc bien faire son grand retour dans la Baie si l’on en croit les derniers bruits de couloir. D’abord, Tim Reynolds de l’Associated Press a indiqué que l’ancien numéro 9 des Dubs était sur le point d’entamer des discussions avec Golden State concernant un potentiel come-back. Ensuite, l’insider Marc Stein est allé un peu plus loin en disant qu’il y avait déjà un vrai momentum par rapport à une future réunion entre Iggy et les Warriors. Popopo, ça commence à sentir bon tout ça.

Andre Iguodala is expected to speak with the Golden State Warriors during free agency, per source. — Tim Reynolds (@ByTimReynolds) August 1, 2021

The momentum behind an Andre Iguodala return to Golden State is bubbling strong already after Miami declined Iguodala's 2021-22 team option. As Warriors owner Joe Lacob told @anthonyVslater: "Now we add a few veterans. We’re going to do that. You’ll see in the next few days." — Marc Stein (@TheSteinLine) August 1, 2021

Maintenant, faut voir comment conclure cette affaire. Parce que bon, outre les Warriors, on imagine qu’Iguodala devrait attirer quelques convoitises, notamment parmi les candidats au titre souhaitant ajouter un vétéran intelligent à l’ADN de champion. Pour pouvoir ramener Iggy à la casa, les Dubs peuvent potentiellement utiliser leur taxpayer mid-level exception (la mid-level exception pour les équipes au-dessus de la luxury tax), qui vaut à peu près 6 millions de dollars. Autre scénario, Iguodala qui accepte de prendre le minimum vétéran pour retourner dans la franchise où il a connu tant de succès, même si on imagine qu’il peut obtenir plus de billets verts ailleurs sur le marché. À voir donc. En tout cas, on le sait, les Warriors veulent relancer leur dynastie l’année prochaine derrière leur trio Curry – Thompson – Green, et l’ajout d’un joueur hyper expérimenté et qui connaît la maison comme Iguodala pourrait très bien s’inscrire dans cet objectif. Alors oui, il ne possède plus – à 37 balais – le niveau qu’il avait au cours de son passage à GS, mais quand on se souvient de l’ovation qu’il a reçue lors de son premier retour dans la salle des Warriors en février 2020, il ne fait aucun doute qu’il sera accueilli les bras ouverts du côté de San Francisco. « It feels like home » avait-il déclaré à l’époque. Ça veut tout dire.

Alors qu’Andre Iguodala verra un jour son numéro 9 être retiré par les Warriors, il pourrait bientôt le porter à nouveau pour essayer d’aider Golden State à retrouver les sommets. Pfiou, y’a tellement de souvenirs qui remontent tout d’un coup…

Source texte : Associated Press, Marc Stein