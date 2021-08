Nicolas Batum au centre de l’attention en NBA : y’a du beau monde sur le Français, peut-être encore plus en cas de game winner demain

Une saison de grande qualité chez les Clippers, et notre Batman national a logiquement de nouveau la cote en NBA. Free agent cet été, l’ailier français essaie d’abord de rester focus sur les Jeux Olympiques mais ce n’est pas facile, surtout quand autant d’équipes intéressantes visent le numéro 33…

Enlevez le poids de son énorme contrat à Charlotte à Nico, mettez-le dans une équipe compétitive où il aura un rôle bien défini, et vous verrez le résultat. Après une petite saison passée chez les Los Angeles Clippers, Nico Batum a effectivement fait fermer des bouches outre-Atlantique. Le Français a été tout simplement crucial pour ces Clippers qui n’arrivaient pas à passer un cap. Sur le terrain d’abord, avec un rôle dans lequel il semblait s’éclater et était parfait dans le système. Résultat ? Un plafond de verre historique explosé cette saison avec une première apparition en finales de conférence pour « l’autre » franchise de Los Angeles. Mais aussi et surtout en dehors des parquets, où l’ailier a grandement aidé à la cohésion de tout un groupe qui s’est révélée pendant les Playoffs. Carton plein pour Nico, qui aura réussi son pari et compte désormais de nombreux prétendants cet été…

Du gros monde sur Nico ! Clippers lead après la belle saison effectuée, mais Heat, Warriors et Pacers (et d’autres franchises à venir) vont rentrer dans la danse. Me demande comment ça se passe avec les JO tout ce joyeux tintouin… https://t.co/62OfB22b4v — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 1, 2021

Pour le moment, quatre franchises compétitives sont sur le dossier Batum. A l’ouverture de la Free Agency, ce soir à 23h59, nul doute que d’autres équipes s’inviteront dans la danse, tant l’ancien Hornet a séduit des front-offices cette saison. Déjà, Nico et ses agents devront écouter l’offre du Heat, qui veut se rapprocher des cadors de l’Est et qui risque donc d’être très actif cet été, notamment avec des targets comme Kyle Lowry ou DeMar Derozan. Il y a aussi les Pacers, présents dans quelques rumeurs de trade et qui veulent eux aussi passer un cap en entourant Domantas Sabonis. Ou bien les inévitables Warriors, qui préparent leur course à l’armement pour rivaliser avec les grosses têtes de la conférence Ouest, qui risque d’être très relevée en 2021-2022, une fois encore. Avec le retour de Klay Thompson, l’option Golden State est aussi très séduisante… mais les grands favoris pour s’attirer les services de Nico Batum restent les… Clippers, avec qui il a retrouvé du plaisir et un rôle qui lui va parfaitement. Rien n’est sûr (car rien n’est encore signé et on ne parle même pas d’accord verbal pour l’instant), mais les derniers reports tablent pour l’instant sur une prolongation du Frenchman à Los Angeles.

Alors… bougera ou bougera pas ? Une chose est sûre : Nicolas Batum aura l’embarras du choix. Un choix difficile à ce stade de sa carrière, surtout en pleine compétition olympique avec l’équipe de France.