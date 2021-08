Carmelo Anthony, Rudy Gay, J.J. Redick… : zoom sur ces mecs qui pourraient venir compléter la superteam des Lakers

En recrutant Russell Westbrook il y a quelques jours, les Lakers ont monté un sacré Big Three avec LeBron James et Anthony Davis. Mais ce Big Three, il va falloir l’entourer correctement pour pouvoir le maximiser. Les profils recherchés ? Des joueurs capables avant tout de shooter pour mettre un peu de spacing dans tout ça. Et si ça peut défendre en plus, c’est encore mieux. Alors voici plusieurs joueurs qui pourraient venir compléter la superteam des Lakers lors des heures et des jours à venir.

Mais avant de regarder les différents candidats, il faut avoir en tête le fait que les Lakers sont aujourd’hui au-dessus du salary cap avec une masse salariale de 125 millions de dollars sur seulement… cinq joueurs. La franchise californienne est ainsi destinée à payer la luxury tax, et ne possède donc qu’une mid-level exception à 5,9 millions pour recruter un ou plusieurs agents libres, ainsi que les contrats au salaire minimum bien évidemment. Pour plus de détails sur la situation des Lakers à l’heure de ces lignes, on vous invite à faire un tour par ici.

Salaries on the Lakers cap sheet to start 2021-22: A. Davis – $35,361,360

M. Gasol – $2,692,991

L. James – $41,180,544

A. McKinnie – $1,910,860 (non-guaranteed)

R. Westbrook – $44,211,146 Total – $125,356,901 Projected Cap = $112,414,000

Projected Tax = $136,606,000@spotrac — Keith Smith (@KeithSmithNBA) July 30, 2021

Carmelo Anthony

C’est un nom qu’on entend pas mal en ce moment du côté de Los Angeles. Et on comprend très vite pourquoi. Déjà, Melo coche quelques cases concernant le profil recherché par les Lakers. Du shoot ? Anthony sort d’une campagne à 40,9% de réussite du parking chez les Blazers aux côtés de Damian Lillard et C.J. McCollum. On connaît le talent offensif du bonhomme, on sait désormais qu’il peut vraiment faire le taf dans un rôle limité où il a moins le ballon, et puis évidemment c’est un grand pote à LeBron. Ces deux-là ont souvent exprimé leur volonté de jouer ensemble. Imaginez un peu, le King qui attire les défenses pour servir Melo derrière l’arc, aie aie aie ça peut faire mal. Alors c’est peut-être le moment ou jamais. C’est peut-être aussi le moment ou jamais pour Melo s’il veut avoir une vraie chance de gagner une bagouze, lui qui n’a jamais participé à une Finale NBA. Pour rappel, la saison dernière, l’ailier de 37 balais touchait seulement 2,5 millions de dollars. Il est agent libre non restrictif.

#Lakers are “very interested” in the prospect of signing Carmelo Anthony, per a league source. Melo has been linked to the Lakers as a possibility, given his friendship w/LeBron dating back to high school. Anthony drilled a career-best 40.9 percent from 3 last season w/Portland. — Jordan Schultz (@Schultz_Report) July 31, 2021

Rudy Gay

Rudy Gay serait un autre nom assez chaud du côté de la Cité des Anges actuellement. Lui aussi est agent libre, lui aussi est un vétéran respecté encore capable de contribuer. Cette saison, en sortie de banc chez les Spurs, le poste 3-4 de bientôt 35 ans a sorti une campagne correcte à 11,4 points et 4,8 rebonds, le tout avec un joli 38,1% de réussite du parking. De quoi intéresser les Lakers, même s’il y a probablement mieux en shooteur pur sur le marché. Mais Gay est également le genre de joueur à se montrer valeureux en défense malgré le poids des années, et ce côté 3&D / vétéran est forcément séduisant pour une équipe comme les Lakers qui vise le titre NBA. Reste à voir si ça peut coller financièrement, Gay sortant d’un contrat de deux ans avec un salaire annuel à 14,5 millions de dollars.

🚨 Avec l’arrivée récente de Russell Westbrook, les Lakers pourraient s’intéresser à deux profils vétérans capables de sanctionner de loin : Rudy Gay et Carmelo Anthony. Marge de manœuvre assez faible, les Nets sont aussi sur Gay, mais un de deux pourrait bientôt atterrir à L.A. pic.twitter.com/NxrACUpHhW — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 31, 2021

J.J. Redick

Alors là, on est clairement sur du shoot, du shoot, et encore du shoot. On connaît le monsieur, J.J. Redick a fait carrière grâce à son adresse extérieure (41,5% de réussite à 3-points sur près de 1 000 matchs de saison régulière) et sa capacité à bouger continuellement sans ballon. Offensivement, il pourrait théoriquement représenter un très bon fit à l’arrière. De l’autre côté du terrain par contre, c’est une autre histoire et puis on se demande surtout ce qui lui reste dans les chaussettes. Passé par les Pelicans et les Mavericks cette saison, Redick a paru un poil cramé et on a comme l’impression qu’il va bientôt devoir se lancer à plein temps dans son podcast. Certes, il tournait encore à 37% de réussite du parking, mais pour de faibles chiffres de 7,4 points de moyenne en 16,4 minutes, le tout en seulement 44 matchs au total. Pour rappel, il a terminé la saison à l’infirmerie à cause d’un bobo bien relou au talon. Redick – 37 ans aujourd’hui – touchait plus de 13 millions de dollars en 2020-21.

Reggie Bullock

Le profil idéal sans doute. Mais il y aura de la concurrence et les Lakers risquent d’avoir du mal à le recruter vu leurs limites financières actuelles. Reggie Bullock touchait cette année seulement 4,2 millions de dollars, un salaire qui devrait bien augmenter sur son prochain contrat vu la belle campagne qu’il a réalisée aux Knicks. Membre très précieux du cinq de départ de Tim Thibodeau, Bullock a contribué des deux côtés du terrain pour aider New York à retrouver les Playoffs à la surprise générale. Rien de fou dans les stats (11 points de moyenne), mais un impact réel en mode 3&D (41% de réussite du parking, propre !). Clairement, les Angelinos aimeraient pouvoir attirer l’ailier de 30 ans dans leurs filets, mais les Celtics, les Sixers et les Suns seraient aussi sur le coup, tandis que les Knicks vont évidemment essayer de le prolonger. Juste pour rappel, l’ami Reggie a porté le maillot des Lakers en 2019.

Gérard

Nan on déconne.

On this day three years ago, LeBron and JR Smith gave us an all-time meme 🤣 pic.twitter.com/yQFSOCDl0X — Yahoo Sports (@YahooSports) May 31, 2021

Autres noms dans les rumeurs

Comme vous pouvez l’imaginer, d’autres noms sont connectés de près ou de loin avec les Lakers en ce moment. Toujours dans la catégorie « shooteur pour écarter le terrain aux côtés de LeBron – AD – Russ », on a du Wayne Ellington, du Patty Mills, voire du Otto Porter Jr., qui serait également dans les petits papiers du manager général Rob Pelinka. Dans la catégorie « bon vétéran pour aider un candidat au titre », on peut citer Jeff Green, Andre Iguodala ou encore Trevor Ariza. On n’écarte pas non plus les agents libres qui évoluaient aux Lakers cette saison (en plus d’Alex Caruso et Talen Horton-Tucker) et qui peuvent correspondre au(x) profil(s) recherché(s) : Wes Matthews, Markieff Morris, Ben McLemore.

🚨 Un wagon de vétérans sera en contact avec les Lakers dans les prochains jours afin de rejoindre LeBron, AD et Westbrook à L.A. Les derniers bruits de couloirs, à contrat minimum : Jeff Green, Wayne Ellington, Patty Mills, JJ Redick et Andre Iguodala désormais libre. pic.twitter.com/MCYQ4UpgJI — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 1, 2021

Alors, vous voyez qui aux Lakers pour accompagner le nouveau monstre à trois têtes composé de LeBron James, Anthony Davis et Russell Westbrook ? Logiquement, un ou plusieurs joueurs cités dans ce papier devraient rejoindre la Cité des Anges dans pas longtemps. On prend les paris ?