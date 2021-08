La Free Agency commentée en live sur TrashTalk : rendez-vous à 23h pour l’une des nuits les plus folles de l’année !

On préfère vous prévenir, la nuit qui arrive et l’enchainement avec les quarts de finale des Jeux demain à partir de… 3h40 fera très vite partie des plus beaux accomplissements all-time de la Team Insomniaque. Car avant de filer à Tokyo c’est bien la Free Agency 2021 qui sonnera sa cloche à minuit pile, une dinguerie que l’on vivra – bien évidemment – en direct avec vous sur la chaine Twitch de TrashTalk.

L’adresse du rendez-vous, pas besoin de carton d’invitation

Kyle Lowry débarquera-t-il à Miami ? Sera-t-il accompagné de son bestie DeMar DeRozan ? Tiens, où atterrirons nos Français Nicolas Batum, Evan Fournier ou Frank Ntilikina ? Et Chris Paul ? Ca reste à Phoenix ? Et pour combien ? Et Kawhi Leonard oh, posera-t-il un lapin légendaire aux Clippers pour faire pleurer sa troisième fanbase en quatre ans ? Les questions sont nombreuses, on les compte par dizaines, par centaines même car ça va bouger dans absolument tous les sens, et vous connaissez évidemment le programme. 23h30 environ, les premières Woj ou Shams Bomb à base de « expected to », et à minuit pile les notifications qui pleuvent comme des tirs à 3-points de Stephen Curry. Il faudra avoir l’œil partout, les oreilles bien ouvertes, et TrashTalk vous fera donc vivre cette folie annuelle en direct, sur le site préféré de ton site préféré tout d’abord mais aussi sur Twitch, pour garder le fil tout en passant un moment de bonne humeur et de grosse détente pleine de transpi.

Le dispositif est prêt, les alertes prêtes à nous exploser les tympans, et demain dans la journée tout le monde se regardera en se disant qu’on a quand même passé – une nouvelle fois – un moment all-time tous ensemble, avant de switcher à 10h20 pour un nouveau direct devant, cette fois-ci, l’Equipe de France face à l’Italie. Un marathon qui s’annonce complètement fou mais on va le faire, on va le fair ensemble.