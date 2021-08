Les Knicks laissent Frank Ntilikina devenir agent libre non restrictif : la fin de l’aventure pour Franky dans la Grosse Pomme ?

Alerte, on aura un autre Français sur le marché des agents libres non restrictifs cet été. Frank Ntilikina, actuellement à Tokyo avec les Bleus, s’ajoute à la liste déjà composée d’Evan Fournier et Nicolas Batum. Alors, Franky et les Knicks, c’est terminé ?

Comme ses copains de la Draft NBA 2017, Frank Ntilikina se retrouvait à un carrefour d’un point de vue contractuel. Pendant que les stars de sa cuvée (Jayson Tatum, Donovan Mitchell, De’Aaron Fox, Bam Adebayo) et d’autres noms moins clinquants ont obtenu des extensions de contrat l’an passé, Franky n’avait lui pas été prolongé par New York et tombait ainsi dans la catégorie des mecs destinés à devenir agent libre restrictif cet été. Mais d’après les dernières infos, Ntilikina va devenir agent libre tout court. Pour rappel, une franchise doit offrir une qualifying offer (QO) à son joueur en fin de contrat pour lui donner le statut d’agent libre restrictif. Cela donne la possibilité à cette franchise de s’aligner sur n’importe quelle offre faite à son joueur sur le marché de la Free Agency, et donc de garder le contrôle sur le dossier. Sauf que selon Marc Berman (New York Post) et Ian Begley (SNY), les Knicks ont finalement décidé de ne pas offrir cette QO à Frank, qui sera donc agent libre non restrictif. Traduction, la franchise new-yorkaise n’a plus la main sur le dossier Frank, qui peut désormais signer ailleurs sans que NY puisse dire le moindre mot. Vous vous demandez sans doute pourquoi les Knicks ont choisi de lâcher leurs droits sur Ntilikina comme ça. La raison est avant tout financière. Comme l’indique Ian Begley, en renonçant à Franky, New York libère 18 millions en cap space pour cet été (ce montant ne correspond pas à la QO potentielle, qui aurait été de 7 millions pour Ntilikina, mais à la place prise dans le cap, ce qu’on appelle le cap hold).

Donc oui, on en parlait en direct, Frank Ntilikina ne sera pas agent libre restreint sur cette Free Agency 2021. Il pourra signer où il veut, les Knicks pourraient tout à fait le prolonger sur un nouveau contrat, et il y aura encore du monde attiré par son potentiel. À suivre. https://t.co/kQ04vy1Zwp — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 1, 2021

Du coup, c’est quoi la suite ? On voit trois options. La première, c’est la signature d’un nouveau contrat avec les Knicks. En effet, même si Frank Ntilikina devient agent libre non restrictif, rien n’empêche la franchise de New York et le Frenchie de prolonger l’aventure ensemble si l’intérêt est mutuel et si un accord est trouvé sur un nouveau deal. Deuxième option, forcément, un départ des Knicks. Difficile de ne pas y penser vu la tournure des événements et le début de carrière compliquée de Franky dans la Grosse Pomme. Si le coach Tom Thibodeau, arrivé l’an passé, aime bien la polyvalence défensive de Ntilikina, le Frenchie n’a toujours pas réussi à décoller et a pas mal chauffé le banc avec Thibs. L’ancien de la SIG a désormais l’occasion de bouger pour éventuellement se relancer ailleurs et loin de la pression du Madison Square Garden. On sait que Frank aime New York, où il évolue depuis son arrivée dans la Grande Ligue puisqu’il a été drafté par les Knicks en huitième position en 2017, mais c’est peut-être le moment d’aller voir autre chose. On imagine qu’il devrait y avoir quelques équipes intéressées par son profil (coucou les Spurs), lui qui n’a que 23 piges et dont le potentiel reste à développer. Enfin, troisième et dernière option, un départ du Français mais dans le cadre d’un sign-and-trade. Cela permettrait aux Knicks d’obtenir une mini contrepartie en échange de Ntilikina. Un scénario sans doute moins probable, mais pas impossible.

Frank Ntilikina reviendra-t-il aux Knicks ? Si on devait miser notre maison dessus, on répondrait non. En tout cas, ça fera un dossier de plus à suivre du côté des Frenchies dans les heures voire les jours à venir.

Source texte : New York Post, SNY