BIG3 League, semaine 7 : Leandro Barbosa n’est pas qualifié pour les Playoffs, la voilà la terrible nouvelle de la semaine

Coup de tonnerre sur la planète basket, ‘fin non, uniquement pour les douze suiveurs de la BIG3 League : Leandro Barbosa ne jouera pas les Playoffs. En effet, avec quatre défaites les Ball Hogs ne peuvent plus se qualifier, laissant la superstar brésilienne (oui oui, superstar) abandonner ses rêves de gloire estivale.

Pendant que les petits jeunes – et Michael Beasley – s’amusent à Vegas, la meilleure ligue du monde a également fait un petit détour par Sin City. On parle bien de la BIG3 hein, remballez vos Pro-Am d’amateurs, nous on préfère sans aucun doute les Jarrett Jack, Leandro Barbosa et toute la clique aux Payton Pritchard, Isaiah Thomas et leurs potes. Enfin bref, on s’égare. Parce que la grosse info de la journée, c’est bien que les Ball Hogs sont définitivement éliminés de la course aux Playoffs. Les 21 points, 9 rebonds et 7 passes de Leandro Barbosa, trop seul, n’auront pas été suffisants face au duo Reggie Evans / Kevin Murphy, qui ont combiné pour 47 des 51 points de leur équipe, rien que ça. Et puis Rashard Lewis s’est contenté d’y ajouter 4 petits points histoire de ne pas juste les regarder jouer et de ne pas se faire engueuler par le coach dieu vivant Gary Payton. Avec ce quatrième revers, les Ball Hogs du meilleur scoreur de la ligue (22,3 points de moyenne) sont donc éliminés de la course en Playoffs, frustrant pour le guard brésilien, mais logique étant donné le peu de contribution de ses coéquipiers, et à un contre trois, forcément on ne va pas loin.

Le Power du nouvel arrivant Dusan Bulut est également éliminé de la course aux Playoffs après avoir subi la loi du Trilogy de Jarrett Jack, voilà une phrase qu’on ne pensait jamais écrire. Arrivé depuis seulement trois matchs, le Serbe spécialiste du 3×3 s’est déjà imposé comme le leader naturel du Power, et cette nuit il a encore fait des siennes. Auteur de 24 points et 4 rebonds, Dusan a voulu apprendre la science du 3×3 aux Ricains, mais c’était sans compter la performance de Jarrett Jack (27 points, 5 rebonds, 2 assists), bien aidé par l’ancien Amir Johnson (10 points et 6 rebonds). Pour terminer le travail, Jarrett Jack, transformé en CP3 pour la soirée, prendra même Cuttino Mobley en iso et… jumpshot, bang, le Power est éliminé parce que papy ne bouge plus les cannes. Sinon, les Triplets de Joe Johnson, bientôt comish de la ligue à ce rythme-là, ont explosé les Gohost Ballers 51-19 mais bon, au final, ça n’a pas trop d’importance, comme tout le reste en fait.

On se rapproche dangereusement des Playoffs et le monde entier commence gentiment à se hyper (toujours pas). Réponse la semaine prochaine pour savoir quelles équipes participeront à la postseason… aux Bahamas, bah oui c’est la BIG3 quand même, on ne se refuse rien. On ne dit pas que c’est l’info du siècle, ni la ligue du siècle, mais au moins ça nous détend et on se marre.

Source texte : BIG3

Les résultats de la semaine

Killer 3’s vs Tri-State : 37-51

Trilogy vs Power : 50-47

Ball Hogs vs 3 Headed Monsters : 44-51

Triplets vs Ghost Ballers 51-19