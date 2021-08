Summer League de Las Vegas – Episode 8 : les Celtics et les Kings s’affronteront demain soir en Finale, on a bien dit « Kings » et « Finale »

A peine le temps de se retourner après une fin de tournoi olympique haute en couleurs que la Summer League de Las Vegas pointe le bout de son nez. Traditionnel théâtre des premiers exploits des futurs (déjà ?) cracks de la Ligue. Des lottery picks et des gamins amenés à peser dès cette saison dans leurs franchises respectives évidemment, mais aussi quelques Français (neuf au total) et des garçons sortis de l’épicerie du coin de la rue qui donnent tout pour se faire un nom, parce que sur un malentendu ça peut passer. Allez, petit récap de ce que vous avez loupé – ou pas – cette nuit, on y va tranquillement mais on y va quand même.

Les résultats de la nuit :

Mavericks – Kings : 70-86

: 70-86 Bucks – Wizards : 83-93

: 83-93 Jazz – Clippers : 90-94

: 90-94 Nets – Spurs : 104-100

– Spurs : 104-100 Wolves – Sixers : 99-96

– Sixers : 99-96 Magic – Rockets : 89-76

– Rockets : 89-76 Warriors – Pelicans : 79-80

: 79-80 Grizzlies – Bulls : 96-91

Mavericks – Kings : que dire de plus à part l’hélicob*te du jour pour les fans des Kings, qui tentent de modérer leur joie mais dont le sourire les trahit : les Sacramento Kings n’en finissent plus de gagner et sont donc officiellement en Finale de cette Summer League 2021, après une quatrième victoire en quatre matchs ! Incroyable mais vrai, et pour ce faire il aura encore fallu un nouveau gros match – des deux côtés du terrain – de Jahmi’us Ramsey, Davion Mitchell et Louis King pour se tirer des griffes de Mavs qui auront tout tenté, comme par exemple envoyer Chimezie Metu à l’hôpital. Metu qui se relèvera finalement avant d’aller cogner son agresseur Omuruyi, verdict tout le monde à la douche, des Kings à 4-0 et des Mavs à 0-4.

Mavs forward Eugene Omoruyi (flagrant 2) and Kings forward Chimezie Metu (punching foul) were both ejected after this play: pic.twitter.com/WGXSh8FUnP — NBA on ESPN (@ESPNNBA) August 15, 2021

Bucks – Wizards : une victoire sans trop d’éclats des Wizards. Pour Milwaukee le duo de coupeurs de citrons NBAers Mamadi Diakite / Julius Nwora a fait le taf et le rookie Sandro Mamukelashvili aussi, mais Washington peut se targuer d’avoir trouvé en Cory Kispert un vrai sniper. +10 Wizards, et dans une heure on ne se souviendra plus jamais de ce match. Jazz – Clippers : un gros match, celui-là on l’a regardé, mais un écart qui ne reflète pas non plus une fin de match au couteau puisque les Clippers ont plus ou moins géré leur deuxième mi-temps après un gros deuxième quart. Daniel Oturu a joué ses dernières minutes à Los Angeles avant de partir ce matin pour Memphis avec deux chiens de garde, Jayden Scrubb était un peu bourré mais les trois rookies (Preston, Johnson, Boston) et Amir Coffey ont assuré, tandis que pour le Jazz le danger est venu une nouvelle fois de Trent Forrest et que le colossal Udoka Azubuike a fait parler son corps de titan avec 18 points et 10 rebonds. Nets – Spurs : si vous vous demandez qui aura été le plus grand maboule de cette Summer League, la réponse est peut-être bien… Cameron Thomas. Cette nuit l’ancien de LSU a une nouvelle fois ERUPTED comme ils disent, avec la bagatelle de 36 pions en 27 minutes face aux Spurs, dont 15 dans le dernier quart, dont quelques shoots bien clutchs pour tuer le match. 27ème pick de la dernière Draft, Cam a encore prouvé qu’il était tombé dans le bon projet à Brooklyn et on pourrait/devrait le revoir avec un vrai petit rôle à la rentrée, pas forcément le cas de ses petits copains de l’été. Les Spurs n’ont en tout cas rien pu y faire, malgré de belles perfs de l’ado Joshua Primo, de DaQuan Jeffries ou de Tre Jones.

🔥 36 PTS 🔥@24_camthomas scores 15 PTS in the fourth quarter and finishes with a game-high 36 in the @BrooklynNets‘ #NBASummer win! pic.twitter.com/5kEZiI3jzd — NBA (@NBA) August 16, 2021

Wolves – Sixers : match à enjeu, si si on vous jure, puisque les Wolves pouvaient se qualifier pour la Finale au détriment des Kings en gagnant ce match d’une dizaine de points. Minnesota avait donc mis toutes les forces dans la bagarre avec la présence de Jaylen Nowell, Kevin Garnett, Jaden McDaniels, Anthony Edwards, Nathan Knight et Latrell Sprewell, sauf trois, et face à des Sixers amputés d’un Tyrese Maxey mais forts d’un Paul Reed en mode MVP (de G League) avec 27 points, 20 rebonds, 4 passes, 4 steals et 4 contres (!), les Wolves se sont tout de même imposés mais de trois points seulement, après prolongation (grâce à un énorme tir avec la planche de Jaden McDaniels), se qualifiant ainsi pour l’officieux match pour la troisième place, vous savez celui que Luka Doncic n’a pas réussi à gagner à Tokyo. Le presque feu d’artifice sur une Summer League très solides pour les Wolves, et pour les Sixers aussi d’ailleurs. Magic – Rockets : plus de Jalen Suggs ni de R.J. Hampton pour le Magic, mais un duo Franz Wagner / Cole Anthony qui retrouve de l’adresse et le bel apport du dénommé Yante Maten, à tes souhaits. Plus de Jalen Green pour les Rockets mais un duo Sengun / Christopher toujours saignant et un Usman Garuba qui se fait tranquillement à sa nouvelle vie. Au final ? Victoire de (on s’en fout), et deux équipes qui vont tranquillement terminer leur tournoi ce soir (Magic) et demain (les autres) et qui auront surtout pu évaluer leur très jeune roster avant la reprise. Warriors – Pelicans : encore une équipe qui pouvait griller la politesse aux Kings pour aller défier les Celtics Globe Trotter demain soir en battant les Warriors avec un écart conséquent. Malheureusement pour les oiseaux de Louisiane ce match aura été équilibré de sa minute 1 à sa minute 45, et le duo Kuminga / Jessup avait décidé de jouer les emmerdeurs. Côté Pels rien de transcendant si ce n’est le niveau de Naji Marshall et la très belle Summer League de Trey Murphy, encore auteur de 22 pions cette nuit et avec une adresse tout à fait plaisante, ce qui n’est d’ailleurs pas le cas du tout de Kira Lewis. Résultat des courses les Peloches joueront le bronze face aux Wolves demain soir, ça donne vachement envie quand même. Grizzlies – Bulls : dernier match de la nuit avec une empoignade musclée entre des Taureaux et des Grizzlies, bienvenue sur l’arche de Noé. Pour les Grizzlies un Santi Aldama solide et un bon match d’Olivier Sarr (15 points et 6 rebonds à 6/9 au tir) alors que Ziaire Williams avait entrepris de démolir le cercle en envoyant de la grosse saucisse toute la nuit. Pour les Bulls ? Un gros match du local de l’étape Ayo Dosunmu, qui est monté en régime sur ce mois d’août, mais également d’un Marko Simonovic qui pue la valeur sûre en NBA. La victoire ? Elle est revenue à l’équipe qui ne jouait pas en blanc, on vous laisse faire votre enquête.

Le programme du soir :

21h : Pacers – Wizards

22h : Bucks – Nuggets

23h : Spurs – Thunder

0h : Cavs – Suns

1h : Hawks – Knicks

2h : Pistons – Magic

3h : Grizzlies – Clippers

4h : Hornets – Bulls

………………………………